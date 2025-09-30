Не осознавая своей неосведомленности, – Джоан Роулинг остро раскритиковала "Гермиону" Эмму Уотсон
- Джоан Роулинг остро раскритиковала Эмму Уотсон, назвав ее "невеждой".
- Конфликт между ними длится с 2020 года, когда Эмма Уотсон и другие актеры "Гарри Поттера" поддержали трансгендерное сообщество, противостоящее взглядам Роулинг.
Легендарная британская писательница Джоан Роулинг, которую все знают как автора "Гарри Поттера", остро раскритиковала Эмму Уотсон. Актриса отметила, что ценит их совместный опыт, даже несмотря на споры, которые у них были.
Однако писательница не ответила взаимностью. Ранее Джоан Роулинг оказалась в центре скандала: ее обвинили в трансфобии. В материале Кино 24 со ссылкой на сообщение на X Роулинг ответила Эмми.
Рекомендуем 4 мотивационных фильма, которые помогут начать все с чистого листа
Джоан Роулинг остро раскритиковала актрису Эмму Уотсон: что произошло?
Это уже не первый спор между автором Гарри Поттера и Эммой Уотсон. Он тянется еще с 2020 года, однако недавно Эмма призналась, что ценит свой опыт сотрудничества с писательницей. Более того, считает, что несмотря на разногласия во взглядах, можно найти общий язык. Однако Джоан Роулинг не так благосклонна к примирению.
Эмма Уотсон и ее коллеги по фильму имеют полное право исповедовать идеологию гендерной идентичности. Такие убеждения защищены законом, и я не хотела бы, чтобы кто-то из них подвергся угрозе потери работы, насилия или смерти из-за них. Однако Эмма и Дэн (Дэниел Рэдклифф – Кино 24) в течение последних нескольких лет четко дали понять, что считают, будто наше прежнее сотрудничество дает им особое право критиковать меня и мои взгляды,
– отметила автор.
Роулинг призналась, что несколько лет сознательно избегала комментариев относительно Уотсон, однако, по ее мнению, актриса сама "подлила масла в огонь". Писательница резко высказалась в адрес Эммы, назвав ее "невеждой", которая, мол, не представляет жизни без денег и славы.
По ее словам, актрисе никогда не понадобится приют для бездомных или лечение в обычной государственной больнице. Писательница отметила, что сама не была мультимиллионершей в 14 лет и жила в бедности, пока писала книгу, которая сделала Уотсон знаменитой.
Эмма имеет настолько мало опыта реальной жизни, что даже не осознает своей неосведомленности,
– говорит Роулинг.
Джоан говорит, что стоит понимать, насколько унизительным является ограничение прав женщин для тех, кто лишен таких привилегий, которыми обладает Эмма.
Что известно о скандале между Джоан Роулинг и Эммой Уотсон?
- Конфликт между Джоан Роулинг и Эммой Уотсон разгорелся еще в 2020 году.
- Это произошло из-за критики Роулинг идеологии гендерной идентичности.
- Тогда Эмма Уотсон заявила, что не поддерживает мнение писательницы.
- Актриса поддерживает трансгендерное сообщество.
- Кроме того, коллеги по "Гарри Поттеру", а именно Даниэл Рэдклиф и Руперт Гринт, также придерживаются того же мнения, что и Эмма Уотсон. Они поддержали трансгендеров.
- В частности, Рэдклифф публиковал свое письмо на сайте The Trevor Project.
- С тех пор между Эммой Уотсон и Джоан Роулинг очень напряженные отношения.