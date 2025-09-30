Однако писательница не ответила взаимностью. Ранее Джоан Роулинг оказалась в центре скандала: ее обвинили в трансфобии. В материале Кино 24 со ссылкой на сообщение на X Роулинг ответила Эмми.

Джоан Роулинг остро раскритиковала актрису Эмму Уотсон: что произошло?

Это уже не первый спор между автором Гарри Поттера и Эммой Уотсон. Он тянется еще с 2020 года, однако недавно Эмма призналась, что ценит свой опыт сотрудничества с писательницей. Более того, считает, что несмотря на разногласия во взглядах, можно найти общий язык. Однако Джоан Роулинг не так благосклонна к примирению.

Эмма Уотсон и ее коллеги по фильму имеют полное право исповедовать идеологию гендерной идентичности. Такие убеждения защищены законом, и я не хотела бы, чтобы кто-то из них подвергся угрозе потери работы, насилия или смерти из-за них. Однако Эмма и Дэн (Дэниел Рэдклифф – Кино 24) в течение последних нескольких лет четко дали понять, что считают, будто наше прежнее сотрудничество дает им особое право критиковать меня и мои взгляды,

– отметила автор.

Роулинг призналась, что несколько лет сознательно избегала комментариев относительно Уотсон, однако, по ее мнению, актриса сама "подлила масла в огонь". Писательница резко высказалась в адрес Эммы, назвав ее "невеждой", которая, мол, не представляет жизни без денег и славы.

По ее словам, актрисе никогда не понадобится приют для бездомных или лечение в обычной государственной больнице. Писательница отметила, что сама не была мультимиллионершей в 14 лет и жила в бедности, пока писала книгу, которая сделала Уотсон знаменитой.

Эмма имеет настолько мало опыта реальной жизни, что даже не осознает своей неосведомленности,

– говорит Роулинг.

Джоан говорит, что стоит понимать, насколько унизительным является ограничение прав женщин для тех, кто лишен таких привилегий, которыми обладает Эмма.

Что известно о скандале между Джоан Роулинг и Эммой Уотсон?