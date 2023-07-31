Джоан Роулінг народилася 31 липня 1965 року в лікарні загального профілю Єйт недалеко від Брістоля і виросла в Глостерширі в Англії та Чепстоу, Гвент, на південному сході Уельсу. Її батько, Пітер, був авіаційним інженером на заводі "Роллс-Ройс" у Брістолі, а мати, Енн, була науковим техніком на хімічному факультеті у Wyedean Comprehensive, де сама Джо ходила до школи.

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Як виглядала і де жила Джоан Роулінг

Енн діагностували розсіяний склероз, коли Джо була ще підлітком, і вона померла в 1990 році, до того, як були опубліковані книги про Гаррі Поттера. Джо також має молодшу сестру Ді.

Юна Джо виросла серед книг. "Я жила для книг", – сказала вона. Я була вашим звичайним книжковим черв'яком, з ластовинням та окулярами Національної охорони здоров'я".

Джо хотіла бути письменницею із раннього віку. Свою першу книгу – розповідь про кролика на ім'я Кролик – вона написала у 6 років. А вже в одинадцять років вона "народила" свій перший роман – про сімох проклятих діамантів і людей, яким вони належали.

Жінка навчалася в Ексетерському університеті, де багато читала, окрім французької та класичної літератури, за що згодом отримала штраф у розмірі 50 фунтів стерлінгів за прострочені книги в університетській бібліотеці. Втім, її знання класики пізніше стало в пригоді для створення заклинань у серії книг про Гаррі Поттера, деякі з яких засновані на латині.

Письменниця рік жила у Парижі, будучи студенткою. "Це одне з моїх улюблених місць на землі", – написала Джо після терактів у 2015 році.

Дім, в якому жила Джоан Роулінг у дитинстві / Вікіпедія

Після отримання ступеня вона переїхала до Лондона і працювала на кількох посадах, зокрема як дослідниця в Amnesty International. "Там, у моєму маленькому кабінеті, я читала поспіхом надряпані листи, таємно вивезені з тоталітарних режимів чоловіками та жінками, яким загрожувало ув'язнення, щоб повідомити світ про те, що з ними відбувається". Вона сказала: "Моя невелика участь у цьому процесі була однією з принизливих і надихаючих подій у моєму житті".

Коли Джо написала про Гаррі

Ідея Гаррі Поттера спала на думку Джо в 1990 році, коли вона сиділа в поїзді з Манчестера в лондонський Кінгс-Крос. Протягом наступних п'яти років вона почала складати карту всіх семи книг серії. Вона писала в основному від руки й поступово збільшувала кількість нотаток, багато з яких були подряпані на розрізнених клаптиках паперу.

Джоан Роулінг / JK Rowling

Взявши із собою свої записи, вона переїхала до північної Португалії, щоб викладати англійську мову як іноземну, вийшла заміж за Хорхе Арантеса у 1992 році та народила дочку Джесіку у 1993 році. Коли пізніше в тому ж році шлюб розпався, вона повернулася до Великої Британії, щоб жити в Единбургу – з Джесікою та валізою і першими трьома розділами книги "Гаррі Поттер і філософський камінь".

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В Единбурзі Джо стала викладачкою та почала викладати у міських школах, але продовжувала писати у кожну вільну хвилину. Завершивши повний рукопис, вона розіслала перші три розділи літературним агентам, один з яких написав у відповідь із проханням показати решту. Вона каже, що це був "найкращий лист, який я колись отримувала у своєму житті".

Книга була вперше опублікована видавництвом Bloomsbury Children's Books у червні 1997 року під ім'ям Дж. К. Роулінг.

"К" означає Кетлін, ім'я її бабусі по батьківській лінії. Це було додано на прохання її видавця, який вважав, що книга явно жіночого автора може не сподобатися цільовій аудиторії хлопчиків.



Підпис Роулінг / BBC

Книга була опублікована у США видавництвом Scholastic під іншою назвою (знову ж таки на прохання видавця) "Гаррі Поттер і Філософський камінь" у 1998 році. У серії про Гаррі Поттера були ще шість назв, кожна з яких досягла рекордного успіху.

2001 року Warner Bros. випустила екранізацію першої книги, за якою пішли ще шість екранізацій книг, що завершилися випуском восьмого фільму "Гаррі Поттер та Смертельні реліквії: Частина 2" у 2011 році.

"Гаррі Поттер і Філософський камінь": дивіться трейлер фільму

Дж. К. Роулінг також написала два невеликі супутні томи, які з'явилися як назви шкільних підручників Гаррі в романах. "Фантастичні звірі і де їх шукати" і "Квідич крізь віки" були опубліковані в березні 2001 року за підтримки Comic Relief. У грудні 2008 року було опубліковано третій супутній том "Казки барда Бідла" на допомогу її міжнародній дитячій благодійній організації Lumos.

У 2012 році було запущено цифрову компанію Джоан Роулінг Pottermore, яка у 2019 році стала Wizarding World Digital. Pottermore Publishing продовжує залишатися глобальним цифровим видавцем книг про Гаррі Поттера, фантастичних звірів та чарівного світу.

Також у 2012 році Дж. К. Роулінг опублікувала свій перший роман для дорослих "Несподівана вакансія" ("Маленький, коричневий"), який в цей час перекладений 44 мовами та адаптований для телебачення BBC у 2015 році.



Обкладинка книги "Несподівана вакансія" / Фото з соцмереж

У 2016 році Дж. К. Роулінг спільно з драматургом Джеком Торном та режисером Джоном Тіффані створили нову оригінальну сценічну історію. "Гаррі Поттер і прокляте дитя. Частини перша та друга" відкрилися в Лондоні, а тепер грають у кількох місцях по всьому світу. Книга сценаріїв (Маленький, Браун) була опублікована в ознаменування відкриття вистави у липні 2016 року й одразу ж очолила списки бестселерів.

Також у 2016 році Джоан Роулінг дебютувала як сценарист у фільмі "Фантастичні звірі і де їх шукати" – подальше розширення "Фантастичного світу", яке вийшло на екрани в листопаді 2016 року і здобуло визнання критиків. Це був перший фільм із серії нових пригод за участю Ньюта Саламандер і дія відбувається до часів Гаррі Поттера. Другий фільм "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" вийшов 2018 року, а третій "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" – 2022 року.

"Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора": дивіться трейлер

У травні 2020 року під час пандемії Covid-19 влітку 2020 року казку Джоан Роулінг для дітей молодшого віку "Ікабог" було опубліковано безплатно онлайн для дітей під час пандемії Covid-19 і тепер опубліковано у вигляді книги, ілюстрованої дітьми, а її гонорари йдуть на благодійні організації, які підтримують групи населення, які постраждали від пандемії.

Її останній дитячий роман "Різдвяна свинка", окрема пригодницька історія про кохання хлопчика до своєї найціннішої речі та про те, як далеко він піде, щоб знайти її, вже вийшов. У 2023 році Роулінг працює над книгою для дорослої аудиторії "Чорнило чорного серця".

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Джоан Роулінг одружена з доктором Нілом Мюрреєм з 2001 року. Вони живуть в Единбурзі зі своїм сином Девідом (2003 рік) та дочкою Маккензі (2005 рік).

Джоан Роулінг з Нілом Мюрреєм / The Times