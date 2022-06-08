Джон Сіна зустрівся зі своїм шанувальником з Маріуполя: зворушливе відео

Американський рестлер та актор Джон Сіна зустрівся зі своїм фанатом 19-річним Михайлом Рогожином з Маріуполя. Хлопець із синдромом Дауна змушений був покинути рідну домівку через війну.

Сіна дізнався про свого шанувальника Рогожина після того, як у травні прочитав статтю у The Wall Street Journal, в якій досліджувався вплив війни на людей з обмеженими можливостями. Американського актора дуже зворушила історія Михайла та його матері.

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"У мене було три вихідні дні… І я вирішив, що мені треба провести день із цією сім'єю: пограти з конструктором, з’їсти торт", – поділився актор.

Мати Рогожина Ліана сказала, що допомогла своєму синові витримати небезпечний переїзд з України з "мотиваційною фантазією" про те, що суперзірка WWE, який став героєм голлівудських бойовиків, буде там, щоб привітати їх наприкінці їхньої подорожі. Однак, за словами його матері, підліток був засмучений відсутністю Сіни, коли вони прибули до Нідерландів у травні.

До того ж Михайло Рогожин є палким шанувальником Джона Сіна. І поки росіяни не підірвали його будинок, на стіні висіли плакати із зображенням актора.

Джон Сіна зустрівся зі своїм шанувальником з Маріуполя

Таким чином, 45-річний борець та актор приїхав у центр для біженців неподалік Амстердама, де тимчасово зупинилася родина. У суботу, 4 червня, мрія хлопця здійснилася.

Міша, дуже приємно познайомитися, я пройшов довгий шлях, щоб побачити тебе,

– сказав Сіна Рогожину, обійнявши його і мати.

Сіна подарував Рогожину пояс WWE, сорочку, кепку та інші пам'ятні речі.

Пізніше актор сказав: "Здатність Міші виявляти наполегливість є незвичайною. Ці слова: "Ніколи не здаватися" – вони дуже сильні. Я вважаю, що Міша і його мати – два чудові приклади того, як наполегливість може призвести до радості навіть у найважчі часи".

Це була чудова можливість зустріти нового друга. Дякую, що наповнили мене. Наскільки особливий сьогоднішній день? Так, страшенно особливий,

– підсумував Сіна.

Джон Сіна зустрівся зі своїм шанувальником з Маріуполя: дивіться зворушливе відео