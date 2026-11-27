Хто б міг подумати, що зірка "Кримінального чтива" та "Бріоліну" у вільний від зйомок час змагається не за кінематографічні нагороди, а за звання найкращого кондитера в родині. У свої 72 роки Джон Траволта неабияк захоплюється випічкою і навіть має певні досягнення на цьому терені.

Як повідомляє People, голлівудський актор розповів про своє кулінарне хобі під час прем'єри нового фільму "Листопад 1963" у Нью-Йорку.

Джон Траволта розповів про своє незвичайне хобі

Як з'ясувалося, знаменитість серйозно ставиться до приготування святкових десертів. Ба більше, Траволта неодноразово перемагав у сімейних кулінарних конкурсах.

Серед його улюблених смаколиків – печиво з арахісовою пастою та шматочками шоколаду, а також горіхове й пісочне печиво.

Актор зізнався, що під час приготування випічки здебільшого покладається на інтуїцію. Водночас джерелом натхнення для нього стала відома американська кулінарка та телеведуча Айна Гартен.

Особливо Траволта захоплюється її рецептами кокосових і шоколадних капкейків. За словами актора, останні потребують чи не всіх можливих інгредієнтів і обходяться недешево, однак результат того вартий.

Цікаво, що про кондитерські здібності Траволти стало відомо ще у 2021 році. Тоді барабанщик гурту Mötley Crüe Томмі Лі оприлюднив їхнє кумедне листування, у якому актор просив поділитися рецептом печива.

Згодом Траволта надіслав приятелеві фотографію випічки в духовці та жартома назвав себе Джонні Крокером, обігравши назву відомого американського кулінарного бренду Betty Crocker.

Як зараз живе Джон Траволта

Останніми роками актор часто проводить свята в компанії своїх дітей – 26-річної Елли Блю та 16-річного Бенджаміна. У 2024 році він навіть поділився зворушливою сімейною фотографією зі святкування Дня подяки.

Не забуває Траволта й про кінематографічну кар'єру. Уже 4 грудня на екрани має вийти кримінальна драма "Листопад 1963", присвячена вбивству американського президента Джона Кеннеді. У стрічці актор зіграв мафіозі Джонні Розеллі.

Раніше актор поділився фото з молодшим сином, який не дуже любить увагу преси.