Повернення Джонні Деппа набирає обертів: актор знявся з Пенелопою Крус
Схоже, Джонні Депп вирішив, що одного гучного повернення замало. Після кількох років значно тихішої голлівудської кар’єри актор знову береться за великі студійні проєкти – і цього разу ще й возз’єднався на екрані з Пенелопою Крус.
Як повідомляє hollywoodreporter, Lionsgate показала перший тизер трилера "Містер Келлі", де Депп постав у ролі загадкового пасажира приватної яхти. І, судячи з трейлера, спокійного круїзу там не передбачається: кримінал, помста, небезпечні знайомства і Депп з ірландським акцентом.
Про що буде "Містер Келлі"
"Містер Келлі": дивитись трейлер
У центрі історії – барменка приватної яхти, яку зіграла Меделін Клайн. Вона знайомиться із загадковим гостем у виконанні Деппа, після чого обоє виявляються втягнутими у справи небезпечної кримінальної фігури – її грає Пенелопа Крус. Поступово з’ясовується, що герої пов’язані між собою значно сильніше, ніж здається на початку.
Режисером стрічки став Марк Вебб, відомий за "500 днів літа" та дилогією "Нова Людина-павук".
Депп і Крус знову разом
Для Джонні Деппа та Пенелопи Крус це вже третій спільний фільм. Раніше актори знімалися у кримінальній драмі "Кокаїн" та у "Піратах Карибського моря: На дивних берегах".
"Містер Келлі" вийде у кінотеатрах 26 березня 2027 року.
До слова, нещодавно Джонні Деппа помітили в Китаї. Актора було важко впізнати.