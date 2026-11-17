Після років гучних скандалів, судових баталій і тривалої відсутності у великих студійних проєктах актор повернувся на екрани. Причому в образі Скруджа – чоловіка, який теж не надто ладнав із навколишнім світом. І, здається, це перевтілення припало глядачам до душі.

Новий фільм із Джонні Деппом "Скрудж і духи Різдва" очолив американський та світовий кінопрокат, зібравши дуже немаленьку суму за прем'єрні вихідні. Як повідомляє Associated Press, це перший за вісім років великий студійний фільм актора, який стартував на вершині американського боксофісу.

Скільки заробив новий фільм Джонні Деппа

Прем'єра стрічки у США відбулася 13 листопада 2026 року. За перший вікенд вона зібрала 19 мільйонів доларів у Північній Америці та ще 23 мільйони на міжнародних ринках.

Фільм посів перше місце за касовими зборами у Великій Британії, Італії, Мексиці та Іспанії.

Цікаво, що, за результатами опитувань, 51% глядачів прийшли до кінотеатрів саме заради Джонні Деппа.

Утім, називати стрічку фінансовим хітом поки зарано: її виробничий бюджет становив приблизно 38 мільйонів доларів, не враховуючи витрат на рекламу.

Про що фільм "Скрудж і духи Різдва"

Режисером нової екранізації "Різдвяної пісні" Чарльза Діккенса став Тай Вест, відомий за горорами "X" та "Перл".

"Скрудж і духи Різдва": дивитись трейлер





Депп зіграв Ебенезера Скруджа – похмурого скнару, якого напередодні Різдва відвідують три духи. Вони змушують чоловіка переглянути власне життя та зрозуміти, чи не запізно ставати кращою людиною.

Разом із Деппом у стрічці знялися Руперт Ґрінт, Ієн Маккеллен, Дейзі Рідлі, Сем Клафлін та Андреа Райзборо.

В український прокат фільм "Скрудж і духи Різдва" вийшов 12 листопада 2026 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, який гонорар отримав Джонні Депп за цей різдвяний фільм.



