Вперше за 25 років: Джонні Депп зніме фільм про знаменитого художника Модільяні

Голлівудська зірка Джонні Депп, який нещодавно виграв у суді проти Ембер Герд, зніме фільм про відомого італійського художника та скульптора Амедео Модільяні. Актор сяде в режисерське крісло вперше за 25 років.

Джонні Депп продовжить свій шлях кінорежисера разом з Аль Пачіно та Баррі Навіді. Раніше Депп був одним із режисерів фільму "Хоробрий" 1997 року разом із Марлоном Брандо.

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Джонні Депп зніме перший фільм за 25 років

Через чверть століття після своєї останньої ролі режисером Депп взявся на новий проєкт. Фільм, який зрежисує Депп, розповість про життя Амедео Модільяні. Він був живописцем, художником та скульптором, відомим своїми своєрідними портретами оголеної натури. В основу нового проєкту Джонні Деппа лягла п'єса Денніса Макінтайра, адаптована Єжи та Мері Кромоловські.

Фільм розповість історію італійського художника, коли він жив у Парижі 1916 року.

Модільяні проживає бурхливі та сповнені подій 48 годин, які стануть поворотним моментом у його житті та зрештою зміцнять його репутацію художньої легенди,

— зазначає Marca з посиланням на The Hollywood Reporter.

На цей час немає розкритого акторського складу для нового кінопроєкту. Проте, як повідомив Депп, для нього велика честь стати режисером фільму про італійського художника. "Сага про життя Модільяні – це та історія, яку я неймовірно хочу показати на екрані, – сказав Депп. – Його життя було сповнене труднощів, але і тріумфу",



Джонні Депп зніме фільм / Фото з інстаграму режисера та актора

Джонні Депп як продюсер, режисер та сценарист 1993 рік – Stuff (режисер, сценарист);

1997 рік – Хоробрий / The Brave (режисер, сценарист);

2011 рік – Хранитель часу / Hugo (продюсер);

2011 рік – Ромовий щоденник / The Rum Diary (продюсер);

2012 рік – Похмурі тіні / Dark Shadows (продюсер);

2013 рік – Самотній Рейнджер / The Lone Ranger (виконавчий продюсер);

2015 рік – Мордекай / Mortdecai (продюсер);

2020 рік – Мінамата / Minamata (продюсер).

Нагадаємо, Джонні Депп відновив своє творче життя. Зовсім скоро він зіграє свою першу роль після скандалу – незрячого короля Людовика XV у драмі "Жанна Дюбаррі" режисерки Майвенн. Крім цього, Депп підписав контракт на семизначну суму із легендарним модним будинком Dior.