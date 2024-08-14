Не проти полити його ла*ном, – Джордж Клуні несподівано послав на*уй Квентіна Тарантіно

У Голлівуді розгорівся новий скандал. Джордж Клуні публічно вилаявся в адрес свого колеги Квентіна Тарантіно.

Він зазначив, що не проти полити його л*йном і послав на*уй. Водночас ще в далекому 1996 році Квентін та Джордж грали братів у культовому американському комедійному бойовику "Від заходу до світанку".

Цікаво 3 сильні фільми, які потрібно подивитися, коли втратили сенс життя

Річ у тім, що нещодавно Тарантіно в одному зі своїх інтерв'ю назвав імена акторів, яких вважає справжніми кінозірками, серед них були Бред Пітт та інші. Коли ж його запитали про Джорджа Клуні сказав, що не вважає його кінозіркою.

Квентін нещодавно наговорив про мене всякої гидоти, тож він мене трохи дратує. Він дав інтерв'ю, в якому називав імена кінозірок. "Ну, а як щодо Джорджа?", – спитав журналіст. Квентін відповів, що я не кінозірка. А потім буквально сказав щось на кшталт: "Назвіть мені хоча б один його фільм після 2000 року?,

– пригадав Джордж.

Актор зазначив, що йому такі висловлювання дуже не сподобалися.

Я подумав: "Так у мене вся довбана кар'єра після 2000-го". І тепер я такий: гаразд, чувак, іди на*уй. Я не проти полити його ла*ном. Він зробив те ж саме,

– сказав Клуні.

Зауважимо, так різко зірка "Одинадцяти друзів Оушена" висловився про свого колегу в інтерв'ю, присвяченому виходу нового фільму "Самотні вовки", де зіграв головні ролі з Бредом Піттом. Прем'єра цієї стрічки в Україні запланована на 19 вересня 2024 року.