Найяскравіші ролі Джона Клуні, який оголосив про завершення акторської кар'єри
- Джордж Клуні оголосив про завершення акторської кар'єри, щоб зосередитись на благодійності та суспільних ініціативах.
- Клуні зазначив, що може повернутись до знімань, якщо з'явиться хороша роль.
Днями голлівудській актор спантелечив своїх шанувальників, що йде з кіно. А сьогодні, 6 травня, Джорж Клуні святкує день народження. Йому виповнилось 65 років.
Важко не погодитись, що за свою кар'єру один з улюбленців Голлівуду зіграв чимало ключових ролей. Вони принесли йому славу, багатство, авторитет і любов публіки. Тому у день його народження 24 Канал розповість про деякі найяскравіші ролі Джорджа Клуні.
Серія фільмів "Одинадцять друзів Оушена", 2001 – 2007
Оригінальна назва: Ocean's Eleven
Роль: Денні Оушен
Рейтинг IMDb: 7,7
Перший фільм починається з того, що Денні Оушен виходить із тюрми, де сидів за крадіжку. Та за декілька годин після звільнення він уже думає про наступну аферу, яка має принести мільйони. Колишня дружина Денні тепер у стосунках із власником мережі казино, тому саме вони стануть об'єктами пограбування.
У 2001 році стрічка отримала нагороду National Board of Review Award у категорії "Найкращі десять фільмів".
"Сіріана", 2005
Оригінальна назва: Syriana
Роль: Роберт Барнс
Рейтинг IMDb: 6,8
"Сіріана" – це не просто назва фільму, а термін, який спеціально запровадили працівники ЦРУ для позначення ворожих військ на Близькому Сході. Роберт Барнс – розвідник, який має понад 20 років стажу. Його місія – боротьба з тероризмом. Та поступово уряд урізає фінансування спецоперацій, а головний герой розуміє, що у його діяльності з'явився новий виклик, що пов'язаний з главою нафтової компанії та шейхом.
За цю кінострічку Джордж Клуні отримав нагороди Оскар та Золотий глобус у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану".
"Вище неба", 2009
Оригінальна назва: Up in the Air
Роль: Раян Бінгем
Рейтинг IMDb: 7,4
У США настала нова фінансова криза. Великі компанії скорочують штат працівників, і роблять вони це за допомогою спеціальних найманців. Один із них – Раян Бінгем. Усе його життя складається з поїздок та аеропортів, та одного дня він розуміє, що настав час зупинитись і свторити сім'ю.
Фільм отримав 6 номінацій на премію Оскар у 2010 році в категоріях "Найкращий фільм", "Найкраща режисерська робота", "Найкращій адаптований сценарій", "Найкраще виконання чоловічої ролі" та 2 номінації в категорії "Найкраща акторка другого плану", проте не отримав жодної перемоги.
"Один прекрасний день", 1996
Оригінальна назва: One Fine Day
Роль: Джек Тейлор
Рейтинг IMDb: 6,5
Кумедна історія розповідає про дуже зайнятих батьків, які не встигають відправити дітей у шкільну поїздку. Через це вони повинні поєднати роботу та батьківство. Щоб встигнути хоч щось, вони розділили час догляду за дітьми. І саме з цього моменту починається найцікавіше.
Фільм номінувався на премію Оскар в категорії "Найкраща пісня до фільму".
"Опівнічне небо", 2020
Оригінальна назва: The Midnight Sky
Роль: Августин Лофтхаус
Рейтинг IMDb: 5,7
Фільм знятий за романом "Доброго ранку, опівноче" письменниці Лілі Брукс-Долтон.
Авґустін – астроном, який все життя вивчає зірки. Одного дня він дізнається про катастрофу й залишається один на арктичній станції. Там він зустрічає загадкову дівчинку Айріс, а з тривалої місії з Юпітера повертається екіпаж корабля "Ефір" на чолі з капітаном Салліван. Що між цими подіями спільного?
Чому Джордж Клуні йде з кіно?
Як пише видання Page Six, актор хоче зосередитись на благодійності та суспільних ініціативах. Сам Клуні каже, що доріс до того рівня, коли йому вже не потрібно доводити свою професійність.
Я займатимуся речами, які приносять мені більше задоволення, тому що я більше не женуся за кар'єрою,
– поділився актор.
Та є і хороша новина для шанувальників Джорджа. Голлівудська зірка не відкидає, що у майбутньому може повернутись до знімань, якщо з'явиться хороша роль.