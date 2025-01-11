Стало відоме ім'я знаменитого актора, який зіграє роль Путіна у політичному трилері

Французький режисер Олів'є Ассаяс обрав для ролі Путіна у своєму фільмі Джуда Лоу. Британський актор погодився втілити на екрані російського диктатора.

Джуд Лоу гратиме у новому фільмі режисера Олів'є Ассаяса "Кремлівський чарівник" за мотивами однойменного роману. Він підтвердив свою участь в інтерв'ю Deadline, пише 24 Канал.

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Джуд Лоу отримав роль другого плану. Він зіграє Владіміра Путіна на початку його політичного шляху. Актор розповів, що ще не розпочав працювати над своїм героєм.

Я кажу це з певними ваганнями, адже ще не почав по-справжньому працювати над роллю. Тобто розпочав, але це схоже на Еверест, який потрібно підкорити. Я стою біля підніжжя і думаю: "О Боже, що я собі придумав?". Це трапляється щоразу, коли я кажу "так". Потім усвідомлюю: "Як я це зроблю?" Але це і є моє завдання – знайти шлях,

– поділився актор.

Що відомо про цей фільм

Стрічку створять за мотивами роману "Чарівник Кремля", у центрі сюжету якого – вигаданий персонаж Вадим Баранов. У книжці розповідається його шлях від захоплення мистецтвом до роботи радником Путіна на початку його політичної кар'єри.

У романі згадуються важливі історичні події: прихід Путіна до влади, Друга чеченська війна, трагедія підводного човна "Курськ" і Помаранчева революція.

Про екранізацію стало відомо навесні 2024 року. Головні ролі отримали Пол Дано, Алісія Вікандер, Джуд Лоу, Зак Галіфіанакіс і Том Стеррідж.