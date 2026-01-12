Найобговорюваніші екранізації романів останніх років, які не можна пропустити

Останніми роками світ кіно представив чимало екранізацій відомих романів. Ба більше, 2026 рік готується тільки підсилити цю тенденцію, адже у виробництво вже взяли декільки популярних історій як: "Буремний перевал", "Голодні ігри: Схід сонця на жнивах", "Спогади про нього" та інші.

24 Канал пропонує детальніше дізнатись про екранізації, які стали найобговорюванішими в останні роки.

Романи, які екранізували

"Гамнет", 2025

Рейтинг IMDb: 8,1

Хлоя Чжао – оскароносна режисерка, яка екранізувала роман Меггі О'Фаррелл "Гамнет". За сюжетом, дружина Вільяма Шекспіра, Агнес, переживає втрату їхнього сина Гамнета. Ця трагічна подія стане поштовхом до створення усім відомого "Гамлета".

"Жінка з каюти №10", 2025

Рейтинг IMDb: 5,8

Акторка Кіра Найтлі стала головною героїнею фільму. Назва стрічки відповідає однойменному роману Рут Веєр, який вийшов у 2016 році й став бестселером. У центрі сюжету – Лаура, журналістка, яка випадково потрапляє в мандрівку на борту розкішного круїзного лайнера.

Одного вечора вона стає свідком загадкової події, що заплутує її у вирі шалених подій та розслідування. Просто в неї на очах один із пасажирів трагічно випадає за борт.

"Життя Чака", 2024

Рейтинг IMDb: 7,3

Том Гіддлстон перевтілився у Чака Кранца – простого чоловіка, який в один момент стає відомим на все місто завдяки привітанню, яке з'явилось у кожному закутку місцевості. "Чак Кранц. 39 чудових років. Спасибі, Чаку!", – саме це написано на банерах, які висять повсюди. Хоч нікому й невідомо, хто такий Чак, однак всі переконані: якщо цей незнайомець помре, то разом із ним загине й світ.

За основу стрічки взяли однойменну новелу короля жахів "Стівена Кінга", яка вийшла у 2020 році. Що цікаво, медіа називають цю екранізацію Кінга однією з найкращих у 21 столітті.

"Нормальні люди", 2020

Рейтинг IMDb: 8,4

Це екранізація роману Саллі Руні, яка стала однією з найобговорюваніших у світі.

Стрічку відзняли у 2020 році, через два роки після публікації книги. У центрі подій – історія двох молодих людей Маріанн та Коннелла. Вони за характером та умовами життя кардинально різні. Так, Маріанн Шерідан зростає у багатій сім'ї, бездоганно навчається в ірландській школі та є досить відлюдькуватою. Водночас Коннелл Вордрон є бідним хлопцем, який приділяє багато часу своєму хобі – футболу.

Головні герої не дружать у школі. Однак все змінюється, коли Коннелл приїжджає до маєтку Маріанн, щоб забрати маму, яка прибирає в будинку. Хлопець залишається наодинці з однокласницею та цілує її.

Підлітки починають будувати стосунки та зберігають міцний зв'язок, коли переходять на навчання до коледжу.

