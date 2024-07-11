5 найкращих екранізацій книг, які варті уваги кожного

Екранізація відомих книг у наш час – нерідкість. Інколи фільм буває гірший за книжку, а інколи – зовсім навпаки. Багатьом людям цікаво спостерігати, як оживають герої з їхніх улюблених творів, як події розгортаються на екрані.

Редакція Кіно 24 підготувала для вас найкращі екранізації книг. Деякі фільми вже встигли стати культовими та полюбитися глядачам. Тож дивіться, як режисери змогли передати на екрані події улюблених творів.

Не пропустіть Фільм "Кріпачка" скоро у всіх кінотеатрах: 5 причин, чому його має побачити кожен

"Великий Гетсбі"

У фільмі розповідається про Ніка Каррауея – майбутнього письменника, який відправляється до Нью-Йорка. Чоловік хоче здійснити свою мрію, а його сусідом стає Джей Гетсбі – мільйонер, який полюбляє влаштовувати гучні вечірки. Нік знайомиться зі світом багатих людей, який повний не лише розваг, але й обману.

"Великий Гетсбі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Книжкова злодійка"

У фільмі показана нацистська Німеччина, коли Друга світова війна лише мала початися. У дев'ятирічному віці Лізель залишилася без мами й тата. Після цього дівчина переїхала жити в Мюнхен – до нових батьків. У сім'ї головна героїня проявляє неабияку любов до книжок. Коли нацисти почали спалювати відомі твори, Лізель їх викрадає. Завдяки книгам дівчина намагається зрозуміти світ, у якому живе.

"Книжкова злодійка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Воно"

Події фільму розгортаються у 1989 році, у місті Деррі, що у штаті Мен. Минулого року Білл втратив свого брата Джорджі. Хлопець безслідно зник, а родина важко переживає таке випробування. Ба більше, він – не єдина дитина, яка пропала, і ніхто не може здогадатися, хто займається цими злочинами. Раптом Білл разом з друзями виявляє, що маленьких мешканців Деррі до себе забирає клоун, на ім'я Пеннівайз.

Рекомендуємо 3 літні серіали, які ідеально підійдуть для теплих вечорів

"Воно": дивіться онлайн трейлер фільму

"Король Лір"

Головний герой фільму – король, який хоче, щоб державою керували три його доньки. Однак спершу вони повинні довести, що дійсно поважають батька. Молодша дівчина не погоджується на такі умови, через що стикається з поганим ставленням Ліра. Згодом король збагнув, що його рішення було помилковим, адже діти захотіли позбавити батька влади. У той час допомогти правителю зголошується молодша дочка.

"Король Лір": дивіться онлайн трейлер фільму

"Портрет Доріана Грея"

Хлопець, на ім'я Доріан Грей, просто шаленіє від своєї краси, яка зображена на портреті. Він навіть готовий продати душу, аби завжди залишатися молодим. Попри вроду, головний герой вражає жорстокістю, через яку страждають люди. Портрет Доріана, як і його душа, також став потворний та зіпсутий шрамами.

"Портрет Доріана Грея": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте з нашої добірки фільм на вечір. Якщо читали якусь книгу, то обов'язково подивіться її екранізацію!