Були улюбленцями мільйонів: найяскравіші екранні пари зі світу кінематографу

Численні екранні пари слугують для багатьох втіленням досконалості. Глядачі завжди зачаровані їхніми історіями та з нетерпінням стежать за перипетіями їхніх стосунків і водночас прагнуть кохання, подібного до їхнього.

Кіно 24 розповість про 6 екранних пар, чиє кохання вражало мільйони глядачів. Деякі з них мали щасливий фінал, а в деяких героїв, попри всю силу їхнього почуття, зустріти разом "хепп-енд" не судилося.

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Росс та Рейчел, "Друзі"

Цьогоріч серіал "Друзі" святкує 30-річчя з дня виходу на екрани першої серії. Ця стрічка продовжує зачаровувати глядачів своїми незабутніми персонажами та історіями кохання.

Зокрема, екранна хімія між Девідом Швіммером та Дженніфер Еністон у ролях Росса та Рейчел тримала шанувальників в напрузі протягом усіх 10 сезонів. Їхні бурхливі стосунки іноді розважали глядачів, але й моментами викликали запитання, чи варто все ж цим героям сходитися чи ні. Проте, так чи інакше, а їхня пара залишила незабутнє враження у шанувальників серіалу.



Росс і Рейчел / Скриншот Кіно 24

Деймон та Елена, "Щоденники вампіра"

У захопивому серіалі "Щоденники вампіра" зачарували глядачів заплутані стосунки між двома братами-вампірами та звичайною дівчиною. Іноді глядачам важко вирішити, яка ж пара була б все ж більш гармонійна – Елени та Деймона чи Елени та Стефана. Однак все ж більшість "роблять ставки" на перший варіант.

Зрештою, серіальна хімія між головними героями на екрані свого часу була і поза його межами між самими акторами Ніною Добрев та Йеном Сомерхолдером. Незважаючи на те, що мрії багатьох глядачів, аби виконавці головних ролей продовжували зустрічатися, цьому не судилося бути. Проте екранне кохання їхніх героїв не залишається поза увагою глядачів і до сьогодні.



Деймон та Елена / Фото Кіноріум

Чак та Блер, "Пліткарка"

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Ці двоє, відомих своєю відсутністю моральних принципів та егоцентричним ставленням до життя, в серіалі "Пліткарка" віднайшли своє щастя. До зустрічі з Блер Чак був відомий тим, що бездумно витрачав гроші свого батька і нехтував етикою. Так само і Блер вважала себе центром всесвіту, демонструючи брак благородних якостей. Здавалося, що ці двоє ніколи не зможуть бути разом. Однак, як це буває часто в житті, кохання приходить раптово та накриває з головою.



Чак і Блер / Скриншот Кіно 24

Керрі та Містер Біг, "Секс і місто"

У царині романтичних телесеріалів однією з найяскравіших пар, яку неможливо оминути увагою, є Керрі Бредшоу та Містер Біг. Протягом шести сезонів ці герої намагалися розібратися в складнощах своїх стосунків з неоднозначними результатами. Їхня пара привернула увагу мільйонів глядачів по всьому світу настільки, що іноді глядачі знову переглядають серіал, аби роздивитися глибину стосунків цієї пари.



Керрі та Містер Біг / Скриншот Кіно 24

Маршал та Лілі, "Як я зустрів вашу маму"

В список найяскравіших пар можна віднести і головних героїв серіалу "Як я зустрів вашу маму" Маршал та Лілі. Завдяки своїй харизмі та легкості ця двійка стала видатними закоханими.

Маючи глибоке розуміння кохання, вони готові піти на все, навіть на непередбачувані та гумористичні витівки, щоб продемонструвати свою силу почуттів.



Маршал і Лілі / Скриншот Кіно 24

Фібі та Коул, "Всі жінки – відьми"

Фібі та Коул… Мабуть, не знайдеться людей, які дивилися серіал "Всі жінки – відьми", та не спостерігали з хвилюванням за перипетіями в житті цих двох.

У серіалі Фібі та Коул справді були вогняною парою, де відьма та могутній демон зачаровували глядачів своєю запальною хімією. Міцні стосунки, які тривали між ними кілька сезонів, зробили їх однією з найбільш пам'ятних пар у світі кінематографу. Однак, незважаючи на те, що серіал давно завершився, а парі Фібі та Коула не було суджено бути разом, їхня історія все ж залишається для фанатів яскравим моментом, про який вони згадують і досі.



Фібі та Коул / Скриншот Кіно 24

Ці найяскравіші екранні історії кохання справді пройшли випробування часом. Тож важко не погодитися, що вони досі продовжують цікавити глядачів.