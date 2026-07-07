Донька Емі Адамс затьмарила маму на прем'єрі: як виглядає 16-річна Авіана

Родина зірки із задоволенням позувала фотографам, хоча ще донедавна Адамс і Ле Галло всіляко оберігали доньку від зайвої уваги. Втім, останнім часом Авіана дедалі частіше супроводжує маму на світських заходах.

Поки одні голлівудські зірки не спілкуються з дітьми, 51-річна акторка, як повідомляє dailymail, з'явилася на показі серіалу "Мис Страху" у Лос-Анджелесі не сама, а одразу з "сімейним комплектом": чоловіком Дарреном Ле Галло та донькою Авіаною.



Акторка Емі Адамс показала дорослу доньку на прем'єрі еріалу "Мис страху" / Фото Getty images



І тут навіть найбільш байдужі до світських хронік люди зрозуміли – генетику не обдуриш. Руде волосся, блакитні очі, ідентичний ніс ґудзиком: якби не різниця у зрості, можна було переплутати, хто тут мама, а хто прийшла позичити мамину сукню.

Авіана контролює зіркову маму



Емі Адамс з донькою Авіан / Фото Getty images



Сама Авіана, вочевидь, вирішила не губитися на фоні голлівудської зірки – вибрала бірюзову сукню-бандаж і білі туфлі, довівши, що почуття стилю в родині теж передається у спадок.

Найкумедніше – Адамс уже якось зізнавалася, що донька особисто контролює її вигляд на червоній доріжці: забороняла макіяж, вимагала "виглядати як мама, а не як Емі Адамс", а нещодавно взагалі перевела матір у режим "апгрейду", заявивши, що спортивний костюм можна носити тільки за умови реальних тренувань. Тобто, поки весь світ обговорює образи акторки, справжній стиліст-деспот у цій історії – підліток.

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