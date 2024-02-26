Відомій акторці Емі Шумер з фільму "Красуня на всю голову" діагностували рідкісну хворобу

Американська акторка Емі Шумер дізналась, що хворіє на рідкісну хворобу. Зірка фільму "Красуня на всю голову" вирішила звернутися за допомогою до фахівців саме через негативні коментарі від фанатів.

Дізнайтесь, що відомо про синдром, який діагностували акторці та як вона відреагувала на хворобу.

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Емі Шумер розповіла про синдром, який їй діагностували

Після участі у шоу Джиммі Феллона голлівудська акторка стала об'єктом сильного хейту через свою зовнішність. Шанувальники критикували її за зайву вагу та опухле обличчя. У зв'язку з цим Емі Шумер вирішила звернутися до лікарів. Діагнозом став синдром Кушинга, при якому організм виробляє занадто велику кількість кортизолу, гормону стресу. Ця хвороба пояснила її набрякле обличчя та постійний яскравий рум'янець.

Я була змушена зніматися в кіно і водночас терпіти хейт в інтернеті. Мені писали, що я змінилася, моє обличчя червоне і набрякле. Але я дякую Богові за цю ситуацію, тому що через критику я зрозуміла, що зі мною щось не так,

– поділилась Шумер.

Емі Шумер може повернутися до норми самотужки

Акторка додала, що під час зйомок у шоу вона проводила по чотири години в апаратах МРТ, їй перекривали вени через велику кількість взятої крові, і вона боялася, що не зможе побачити, як росте її син.

Окрім того, разом із лікарями вони прийшли до висновку, що у неї форма синдрому Кушинга, яка, ймовірно, просто сама по собі зникне. Таким чином, у неї є всі шанси повернутися до норми.