Фінальний сезон "Емілі в Парижі" буде зовсім не в Парижі: де опиниться героїня і з ким вона буде

Цього разу Емілі Купер вирушить не лише до Парижа: на героїню чекають Греція, Монако та нові романтичні пригоди. А разом із нею, звичайно, подорожуватиме й головний персонаж серіалу – її гардероб. Netflix прямо обіцяє, що стиль Емілі залишиться незмінним, де б вона не опинилася.

Як повідомляє wwd, після подій п’ятого сезону Емілі залишається без Марчелло, але з перспективою чергового романтичного повороту. У нових кадрах вона зустрічається з Габріелем у Греції.



Серіал "Емілі в Парижі" / Фото Netflix



Творець серіалу Даррен Стар називає шостий сезон найбільшим європейським пригодницьким фіналом шоу. Зйомки проходять у Франції, Греції та Монако, а сама історія має завершити основні любовні й професійні сюжетні лінії Емілі.

Стильні образи Емілі



Серіал "Емілі в Парижі" / Фото Netflix



Netflix уже показав кілька образів шостого сезону. Фешн-видання вже ідентифікували одну з моделей: у новому сезоні Емілі носить Casadei Blade Interstellar Pump – золотисті гостроносі човники, які виглядають так, ніби звичайного вечора їм було недостатньо і вони вирішили одразу піти на червону доріжку.



Серіал "Емілі в Парижі" / Фото Netflix



Ще раніше перший образ Емілі для Греції вже продемонстрував, що взуття знову матиме окрему роль у її стилі. Лілі Коллінз знялася в червоних еспадрильях на танкетці, які одразу стали предметом модного обговорення.

Чи повернеться Габріель?



Фінальний сезон "Емілі в Парижі" / Фото Netflix



Судячи з перших кадрів – так. І це не дуже дивно, адже Габріель та Емілі залишаються однією з головних любовних ліній серіалу. Після чергового розриву Емілі з Марчелло саме Габріель знову опиняється поруч із нею. Netflix прямо ставить питання, чи зможуть вони нарешті возз'єднатися.

Останній сезон серіалу



Серіал "Емілі в Парижі" / Фото Netflix



Шостий сезон буде останнім, тож авторам доведеться нарешті визначитися хоча б із частиною питань, які вони роками успішно залишали висіти в повітрі.

Чи буде Емілі з Габріелем? Що станеться з її кар'єрою? Чи залишиться вона в Парижі? І, мабуть, найважливіше: скільки ще суконь, туфель і сумок здатна витримати одна людина, не маючи при собі особистого стиліста 24/7?

Прем'єра фінального сезону "Емілі в Парижі" відбудеться 24 грудня 2026 року на Netflix.

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