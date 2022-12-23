Ентоні Гопкінс весело зобразив Річа із серіалу "Венздей": Кетрін Зета-Джонс йому відповіла
Джерело:Інстаграм Ентоні Гопкінса
Світова знаменитість Ентоні Гопкінс є шанувальником гучного серіалу "Венздей". Він перетворив свою руку на Річа та зіграв на піаніно. Як це було – дивіться на відео нижче.
Серіал "Венздей" лідирував на Netflix майже 4 тижні підряд. Він торкнувся кожної сім’ї, отримав чимало схвальних відгуків, найцікавіші сцени з шоу обговорюють досі, а найзапекліші шанувальники беруть участь у флешмобах.
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Ентоні Гопкінс спародіював Річа із серіалу "Венздей"
Ентоні Гопкінс показав у своєму інстаграмі, як зіграв на піаніно рукою у стилі Річа. На своїй правій руці актор намалював такі ж шрами, як у Річа. Відео опублікував у чорно-білих кольорах.
Хорошої середи. Річ трапляється, коли в актора є вільний час,
– написав Ентоні Гопкінс.
"Ха-ха! Я так люблю тебе, Тоні!" – прокоментувала Кетрін Зета-Джонс, яка зіграла Мортисію Аддамс.
Ентоні Гопкінс спародіював Річа із серіалу "Венздей": дивіться відео
Що відомо про серіал
"Венздей" вийшов на Netflix 23 листопада і майже за місяць після прем’єри перетнув позначку в мільярд годин переглядів серед глядачів. Серіал розповідає про сімейку Аддамс, зокрема про доньку Мортисії та Гомеса – Венздей. Вона поселяється в нову школу та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. За сюжетом, Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.
"Венздей": дивіться трейлер серіалу