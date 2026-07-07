Ентоні Гопкінса ледь впізнали: 88-річний актор помітно схуд і налякав фанів

Час минає навіть для Ганнібала Лектера. 88-річний Ентоні Гопкінс поділився ноою світлиною, яка змусила шанувальників говорити не стільки про футбол, скільки про самого актора.

Нове фото в інстаграмі Гопкінса неабияк здивувало шанувальників. Актор, який не спілкується зі своєю єдиною донькою, помітно схуд, а сиве волосся й борода зробили його майже невпізнаваним.

Світлину Гопкінс опублікував під час матчу Англії та Мексики на Чемпіонаті світу. Актор позував у футболці збірної Англії, тоді як його дружина Стелла Аррояве підтримала Мексику. Публікацію він лаконічно підписав:

Ми всі переможці.



Ентоні Гопкінс з дружиною Стеллою Аррояве / Фото Інстаграм зірки



Втім, найбільше обговорень викликала не спортивна форма, а вибір команди. Підписники нагадали Гопкінсу, що він народився у Вельсі, й здивувалися, чому цього разу він уболіває за Англію.

Та, схоже, цього разу всі футбольні суперечки відійшли на другий план.

Якщо ви любите інтригуючі фільми, в яких частенько знімається Гопкінс, то точно оцінете ці фільми з неочікуваним фіналом.