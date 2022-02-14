Еротичний трилер "Глибокі води" з Беном Аффлеком отримав довгоочікуваний тизер-трейлер

Нарешті глядачі мають змогу побачити довгоочікуваний офіційний тизер-трейлер еротичного трилера "Глибокі води". Прем’єра відбудеться 18 березня.

Головні ролі в ньому виконали Бен Аффлек та Ана де Армас. Режисером трилера "Глибокі води" став легендарний голлівудський оскароносний Едріан Лайн. Про це повідомила пресслужба фільму.

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Що варто знати про стрічку "Глибокі води"

"Глибокі води" – це сучасна адаптація однойменного культового роману Патриції Гайсміт ("Талановитий містер Ріплі"), який авторка бестселера "Загублена" Гілліан Флінн називає своїм джерелом натхнення. Адаптував книгу шоураннер "Ейфорії" та автор "Малькольма і Марі" Сем Левінсон спільно зі сценаристом Заком Хелмом.

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Продюсерами фільму стали Арнон Мілчен ("Загублена", "Легенда Г’ю Гласса", "Бердмен", "Бійцівський клуб", "Секрети Лос-Анджелеса") та Ентоні Катагас ("Неограновані коштовності", "Суд над чиказькою сімкою", "12 років рабства").

У стрічці йдеться про Віка, якого зіграв Бен Аффлек, та Мелінду, в яку перевтілилася Ана де Армас. У них є донька, розкішний будинок та справжні друзі. Однак, з роками їхній шлюб перетворюється на порочну гру, де жінка навмисно не приховує свої зради, а чоловік прощає їй все. За сюжетом одного з її коханців раптово знаходять мертвим. У подружжі все більше назріває конфлікт через підозри та брехню.

"Глибокі води": дивіться перший тизер-трейлер

Акторський склад

Окрім Аффлека та де Армас у "Глибоких водах" також залучений значний акторський склад:

Фін Віттрок, відомий за картинами "Гра на пониження" і "Ла-Ла Ленд", а також франшизою "Американська історія жахів";

Джейкоб Елорді з шоу "Ейфорія" та романтичної франшизи "Будка поцілунків";

актор та драматург Трейсі Леттс, відомий за ролями у "Аутсайдерах", "Маленьких жінках", "Секретному досьє";

зірка "Карткового будиночка" та "Хижі в лісі" Крістен Конноллі;

Ліл Рей Ховері з блокбастера "Персонаж" та трилера "Пастка".



Бен Аффлек та Анна де Армас / Фото пресслужби фільму