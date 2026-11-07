Як у "Аватарі", тільки ще дивніше: 4 фантастичних фільми із неймовірними світами

Сподобалася Пандора з її фантастичною природою та незвичайними істотами? Тоді приготуйтеся до ще кількох кінематографічних подорожей.

Фантастика дозволяє на кілька годин забути про звичну реальність і опинитися там, де діють зовсім інші правила. 24 Канал зібрав чотири фільми із незвичайними кінематографічними світами, кожен із яких здатен здивувати навіть вибагливого глядача.

"Дюна: Частина друга" (2024)

Рейтинг IMDb: 8,4/10

Жанр: фантастика, пригоди, драма, бойовик.

Арракіс – це планета, де вода цінніша за золото, а необережний крок у пустелі може коштувати життя. Саме тут величезні піщані черви ховаються під поверхнею дюн, а місцеві мешканці навчилися виживати в умовах, які здаються неможливими для людини.

У другій частині масштабної екранізації роману Френка Герберта режисер Дені Вільнев ще глибше занурює глядача у всесвіт "Дюни". Особливу увагу привертають культура фрименів, їхні традиції, спосіб пересування пустелею та особливий зв'язок із навколишнім середовищем.

Дивіться трейлер фільму "Дюна: Частина друга" онлайн

"Людина-павук: Крізь Всесвіт" (2023)

Рейтинг IMDb: 8,5/10

Жанр: анімація, фантастика, пригоди, бойовик.

А що, якби кожен паралельний всесвіт мав не лише власних супергероїв, а й унікальний візуальний стиль? У мультфільмі "Людина-павук: Крізь Всесвіт" ця ідея перетворюється на справжній вибух кольорів, форм і художніх експериментів.

Майлз Моралес знову опиняється в центрі подій, але цього разу його пригода виходить далеко за межі знайомого Брукліна. Герой зустрічає інших Людей-павуків із різних вимірів, і кожен із них має власну історію та особливу естетику.

Один всесвіт нагадує комікс, інший побудований на експресивних кольорах, а ще один виглядає так, ніби його намалювали аквареллю. Творці не намагаються зробити всі виміри однаковими – навпаки, кожен із них має власний характер.

Дивіться трейлер фільму "Людина-павук: Крізь Всесвіт" онлайн

"Бідолашні створіння" (2023)

Рейтинг IMDb: 7,7/10

Жанр: фантастика, драма, комедія, романтика.

Якби вікторіанська епоха існувала в альтернативному всесвіті, вона могла б виглядати саме так. У фільмі Йоргоса Лантімоса знайомі міста перетворюються на химерні простори з незвичайною архітектурою, фантастичними краєвидами та майже казковою атмосферою.

Головна героїня Белла Бакстер у виконанні Емми Стоун повертається до життя завдяки експерименту ексцентричного науковця. Вона відкриває для себе світ, який раніше не знала, і вирушає в подорож за межі звичного оточення.

Однак найбільша особливість стрічки – її візуальна мова. Лантімос створює альтернативну реальність, у якій змішуються елементи стимпанку, готики та фантастики. Незвичайні костюми, сюрреалістичні інтер'єри й химерні міста роблять кожну сцену схожою на окрему картину.

Дивіться трейлер фільму "Бідолашні створіння" онлайн

"Віднесені привидами" (2001)

Рейтинг IMDb: 8,6/10

Жанр: анімація, фентезі, пригоди.

Звичайний тунель може виявитися входом до світу, про існування якого ви навіть не здогадувалися. Саме так починається пригода десятирічної Тіхіро у знаменитому анімаційному фільмі Хаяо Міядзакі.

Дівчинка випадково потрапляє до загадкового світу духів, де працює лазня для надприродних істот, а поряд із відьмами та драконами можна зустріти персонажів, яких складно навіть описати словами.

Особливість цього всесвіту – його неймовірна деталізація. Тут кожна істота має власний характер, а навіть звичайні побутові речі набувають магічного значення. Атмосферу доповнюють японська міфологія, традиційна архітектура та незвичайні пейзажі.

Дивіться трейлер фільму "Віднесені привидами" онлайн

А якщо після подорожей фантастичними світами хочеться чогось емоційно складнішого, зверніть увагу на 5 шедеврів кіно, які важко подивитися вдруге. Деякі історії залишають після себе більше, ніж просто враження.