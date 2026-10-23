Кіно Кіноновини У Львові поховають народного артиста Федора Стригуна: де та коли попрощаються з актором
23 жовтня, 18:34
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У Львові поховають народного артиста Федора Стригуна: де та коли попрощаються з актором

Софія Хомишин

23 жовтня помер народний артист України, видатний актор, режисер і педагог Федір Стригун. Йому було 86 років. Він упродовж тривалого часу очолював Львівський національний театр імені Марії Заньковецької.

Тепер стали відомі дата, час і місце прощання з корифеєм українського театру. Порядок церемонії оприлюднив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі.

Так, у неділю, 25 жовтня, о 19:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11) відбудеться парастас. 

У понеділок, 26 жовтня, о 14:00 у цьому ж храмі розпочнеться чин похорону. Орієнтовно о 14:45 на площі Ринок розпочнеться загальноміське прощання з Федором Стригуном. 

Поховають видатного митця в родинному гробівці на полі № 51 Личаківського цвинтаря.

Федір Стригун / Фото з телеграм-каналу Андрія Садового

Раніше ми розповідали про те, чим публіці запам'ятався Федір Стригун. 

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