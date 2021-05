Стартує тиждень американського кіно 2021: які фільми варто подивитися

У кінотеатрі Жовтень старує 11-тий Фестиваль американського кіно "Незалежність". У насиченій програмі 2021 року – не тільки найцікавіші нові фільми зі США, а й українська документалістика, а також ретроспектива найкращих картин легендарного Девіда Лінча. Фестиваль тривати з 13 по 19 травня.

У цьому році фестиваль пройде у гібридному форматі. Покази відбудуться у Києві у кінотеатрі Жовтень, а чотири документальні стрічки з добірки від American Film Showcase будуть доступні для онлайн перегляду на території всієї України.

Ми підібрали добірку з найяскравіших фільмів, які вартує подивитися на фестивалі американського кіно "Незалежність".

"Звук металу"

Рік: 2020

Жанр: драма

Оригінальна назва: Sound of Metal

Драму Даріуса Мардера про барабанщика, який раптово втрачає слух, цього року номіновано на Оскара відразу в шести категоріях. Фільм отримав відзнаку за найкращий саунд-дизайн та монтаж.

За сюжетом головний герой кидає все і переїздить до притулку глухих і намагається почали нове життя. Втім, лікарі просять його уникати будь-яких гучних звуків, де б він не був.

"Звук металу" 2020: дивіться трейлер

"Глорії"

Рік: 2020

Жанр: історична драма

Оригінальна назва: The Glorias

У фільмі йдеться про ікону фемінізму, журналістку Глорію Стайн, з видатним акторським складом: Джуліанною Мур, Алісією Вікандер, Жанель Моне. Головна героїня, Глорія Стайнем, жила безліччю життів. Тому у фільмі "Глорії" її зображають відразу чотири актриси – кожна показує героїню в певний період її життя. Володарки премії Оскар Алісія Вікандер і Джуліанна Мур зіграють Глорію у час волонтерської діяльності в Індії, щойно після закінчення коледжу, до написання знаменитих текстів й створення жіночого руху.

"Глорії" 2020: дивіться трейлер

"Мейнстрим"

Рік: 2020

Жанр: драма, романтика

Оригінальна назва: Mainstream

За сюжетом головна героїня фільму Френкі працює барменкою в локальному стендап-клубі. Разом з другом Джейком вона постійно в пошуку відповідей на питання про цінності сучасного суспільства. Раптом зустрічає таємничого Лінка – хлопця, який живе поза всякими соціальними правилами. Френкі так надихається, що вирішує зняти його антимейнстримні переконання на відео й викласти в мережу.

"Мейнстрим" 2020: дивіться трейлер

"Ніколи. Рідко. Іноді. Завжди"

Рік: 2020

Жанр: драма

Оригінальна назва: Never Rarely Sometimes Always

Це британо-американський драматичний фільм 2020 року за сценарієм та режисером Елізи Хіттман. У фільмі йдеться про проблеми вагітності молодої дівчини.

"Ніколи. Рідко. Іноді. Завжди" 2020: дивіться трейлер

"Мерія"

Рік: 2020

Жанр: документальний

Оригінальна назва: City Hall

Це американський документальний фільм 2020 року, режисером якого став Фредерік Уайзман. Він досліджує уряд Бостона, штат Массачусетс.

"Мерія" 2020: дивіться трейлер

"Не самі"

Рік: 2020

Жанр: документальний

Це документальний фільм Сніжани Гусаревич. У фільмі йдеться про безпритульних в Україні, які втратили життєвий орієнтир і були залежні від алкоголю і наркотиків.. Шукаючи допомоги, вони потрапили до спільноти "Емаус-Оселя", де змогли адаптуватися до соціуму, знайти для себе місце в житті, новий дім і сім’ю.

"Неначе в раю"

Рік: 2020

Жанр: документальний

Оригінальна назва: Some kind of heaven

Життя у найбільшому притулку для літніх людей у Флориді.За воротами розкішної, вистеленої пальмами, найбільшої пенсійної резиденції у Флориді, четверо її мешканців намагаються віднайти сенс та втіху у житті.

"Неначе в раю" – це сюрреалістична, візуально насичена картина, яка пропонує глядачеві втечу від реальності і водночас до реальності повертає; це яскравий портрет окремої субкультурної громади.

– Вінс Мансіні, Uproxx

"Неначе в раю" 2020: дивіться трейлер