"Ножі наголо": що відомо про сиквели

Компанія Netflix купила права на два продовження стрічки Раяна Джонсона, виклавши понад 468 мільйонів доларів, – повідомляє Variety.

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Так, це переплата, але Netflix наче грає в шахи, а всі решта – у шашки. Компанія знімає з дошки перевірений кінотеатральний проєкт і кладе його в кишеню. І це ще один спосіб перевиховати аудиторію в тому, щоб перейти на стрімінгові платформи,

– пояснив представник компанії.

За сюжетом першої частини "Ножі наголо", у спокійному житті звичайної середньостатистичної сім'ї трапляється трагедія. Батько сімейства Морріс Робінсон загадково помирає. Однак дружина покійного чоловіка та їхній син до останнього не вірять, що він пішов з життя без чиєї-небудь допомоги. Тому вирішують найняти приватного детектива, який зможе дізнатися, що насправді сталося з їхнім улюбленим чоловіком та батьком. А Бенуа Блан обіцяє виконати поставлене перед ним завдання.

Подробиці сюжету другої частини стрічки поки тримають у таємниці. Лише відомо, що другий фільм буде знову зосереджений на персонажі Деніела Крейга, а самі постановник і студія Lionsgate має намір зробити франшизу. Продюсер Рем Бергман також підтвердив бажання продовжити історію детектива Бенуа Блана.