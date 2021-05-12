"Ножи наголо": что известно о сиквелах

Компания Netflix купила права на два продолжения ленты Райана Джонсона, выложив более 468 миллионов долларов, – сообщает Variety.

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Да, это переплата, но Netflix как будто играет в шахматы, а все остальные – в шашки. Компания снимает с доски проверенный кинотеатральный проект и кладет его в карман. И это еще один способ перевоспитать аудиторию в том, чтобы перейти на стриминговые платформы,

– пояснил представитель компании.

По сюжету первой части "Ножи наголо", в спокойной жизни обычной среднестатистической семьи случается трагедия. Отец семейства Моррис Робинсон загадочно умирает. Однако, жена покойного мужа и их сын до последнего не верят, что он ушел из жизни без чьей-либо помощи. Поэтому решают нанять частного детектива, который сможет узнать, что на самом деле произошло с их любимым мужем и отцом. А Бенуа Блан обещает выполнить поставленную перед ним задачу.

Подробности сюжета второй части ленты пока держат в тайне. Лишь известно, что второй фильм будет вновь сосредоточен на персонаже Дэниэла Крейга, а сами постановщик и студия Lionsgate намерена сделать франшизу. Продюсер Рэм Бергман также подтвердил желание продолжить историю детектива Бенуа Блана.