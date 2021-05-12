"Ножи наголо": что известно о сиквелах
Компания Netflix купила права на два продолжения ленты Райана Джонсона, выложив более 468 миллионов долларов, – сообщает Variety.
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Да, это переплата, но Netflix как будто играет в шахматы, а все остальные – в шашки. Компания снимает с доски проверенный кинотеатральный проект и кладет его в карман. И это еще один способ перевоспитать аудиторию в том, чтобы перейти на стриминговые платформы,
– пояснил представитель компании.
По сюжету первой части "Ножи наголо", в спокойной жизни обычной среднестатистической семьи случается трагедия. Отец семейства Моррис Робинсон загадочно умирает. Однако, жена покойного мужа и их сын до последнего не верят, что он ушел из жизни без чьей-либо помощи. Поэтому решают нанять частного детектива, который сможет узнать, что на самом деле произошло с их любимым мужем и отцом. А Бенуа Блан обещает выполнить поставленную перед ним задачу.
Подробности сюжета второй части ленты пока держат в тайне. Лишь известно, что второй фильм будет вновь сосредоточен на персонаже Дэниэла Крейга, а сами постановщик и студия Lionsgate намерена сделать франшизу. Продюсер Рэм Бергман также подтвердил желание продолжить историю детектива Бенуа Блана.
Актерский состав "Ножи наголо 2"
Интересно, что нет никаких ограничений бюджета фильма, но есть единственное условие относительно актерского состава – участие Даниэла Крейга. Поэтому Дэниел Крейг вернется к роли презрительного детектива Бенуа Бланка.
Также, как сообщает The Hollywood Reporter, к фильму присоединятся Дэвид Батиста и Эдвард Нортон. Их роли пока не рассекретили.
Режиссером и продюсером фильма остается Райан Джонсон, который известен такими проектами, как "Во все тяжкие" и "Петля времени". В 2020 году Райан Джонсон за этот фильм одержал победу на Оскаре в категории "Лучший сценарий".
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Фильм сиквела пройдет летом в Греции.