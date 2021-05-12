В своем инстаграме канал HBO Max обнародовал уникальный отрывок из нового триллера с Анджелиной Джоли и Николасом Голтом. В видео можем наблюдать напряженную сцену, в которой героиня Анджелины Джоли, Анна Фабер, прячет мальчика Коннора на пожарной башне от убийц его отца.

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Также в видео становится понятно, где добро, а где зло: вооруженные убийцы, взявшие в плен полицейского, пытаются отследить на башне беглого мальчика. Они посылают полисмена в разведку, но продолжают держать его под прицелом. Напряжение достигает максимальной точки к концу трехминутного видео – продолжение смотрите в кинотеатрах!

Сюжет фильма "Те, кто желают мне смерти"

Напомним, что фильм "Те, кто желают мне смерти" рассказывает об истории молодого мальчика, который по стечению обстоятельств становится свидетелем убийства своего отца. Убийцы его замечают и теперь намерены заставить его молчать. Парню удается от них спрятаться на пожарной башне вместе с экспертом по выживанию ("смоукджампером"). Но преследователи их находят, поэтому их придется перехитрить на своем пути.

Премьера фильма "Те, кто желают мне смерти" в Украине состоялась 6 мая 2021 года. В США премьера фильма запланирована на более позднюю дату – 14 мая 2021 года.