У своєму інстаграмі канал HBO Max оприлюднив унікальний уривок з нового трилеру з Анджеліною Джолі та Ніколасом Голтом. У відео можемо спостерігати напружену сцену, в якій героїня Анджеліни Джолі, Ганна Фабер, переховує хлопчика Коннора на пожежній вежі від вбивць його батька.

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Також у відео стає зрозуміло, де добро, а де зло: озброєні вбивці, котрі взяли в полон поліцейського, намагаються відстежити на вежі хлопчика-втікача. Вони посилають полісмена у розвідку, але продовжують тримати його під прицілом. Напруга досягає максимальної точки до кінця трихвилинного відео – продовження дивіться в кінотеатрах!

Сюжет фільму "Ті, що бажають мені смерті"

Нагадаємо, що фільм "Ті, хто бажають мені смерті" розповідає про історію молодого хлопчика, який за збігом обставин стає свідком вбивства свого батька. Вбивці його помічають і тепер мають новий намір примусити його мовчати. Хлопцю вдається від них сховатись на пожежній вежі разом із експерткою з виживання ("смоукджампером"). Але переслідувачі їх знаходять, тож їх доведеться перехитрити їх на своєму шляху.