Ми часто думаємо, що вітчизняні кінематографісти не здатні на якісний продукт, проте за 30 років назбиралося чимало крутих серіалів. Тож "смакуйте" найкращими стрічками разом з Кіно 24.

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"Спіймати Кайдаша"

Рік: 2020

Жанр: драма, трагікомедія, комедія

Серіал зняли за повістю Івана Нечуя-Левицького "Спіймати Кайдаша". Сценарій переробили на сучасний лад, щоб глядач на прикладі сімейних чвар з ХХ століття побачив проблеми сьогодення. Екранізувати історію взялась талановита сценаристка Наталія Ворожбит, яка і сама постала перед глядачем у ролі мами Мелашки.

У перших епізодах Лаврін повертається з армії до рідного села Семигори. На відміну від свого рідного брата Карпа, він не хоче одружуватись, а залюбки крутить роман з дівчатами. А от первісток Кайдашів залюбки б пішов до вівтаря, але от норовлива Мотря не приймає його залицянь. Та зрештою дівчина здалась перед харизмою Карпа і стала першою невісткою в родині Кайдашів. Миритись з цькуваннями свекрухи вона не хотіла, тому між Мотрею і Кайдашихою спалахує чимало курйозних конфліктів.

"Спіймати Кайдаша" 2020: дивіться трейлер

"Перші ластівки"

Рік: 2019 (1 сезон), 2020 (2 сезон), очікуємо на 3 сезон

Жанр: трилер, детектив

"Перші ластівки" – це перший в історії українського кінематографа серіал-антологія. У перших 2 сезонах актори змогли зіграти кардинально різних героїв та розказати глядачам не схожі одна на одну історії.

Події дебютних серій "Перших ластівок" розгортались довкола групи школярів. Їхня однокласниця покінчила життя самогубством, а винуватцем її смерті міг бути анонімний користувач мережі з прізвиськом Друг. Вже у "Zалежних" події перемістились в університет, де один зі студентів факультету журналістики також наклав на себе руки. Розплутуючи складні життєві історії, підлітки дізнаються чимало таємниць однолітків, а також порушують соціальні теми, якими живе сучасна молодь.

"Перші ластівки" 2019: дивіться трейлер

"Папік"

Рік: 2019 (1 сезон), 2021 (2 сезон)

Жанр: комедія

Події відбуваються навколо харизматичного пенсіонера, ексактора, який у молодості користувався неабиякою популярністю. Він усвідомлює, що з приходом старості зникла не лише молодість, але й успішна кар'єра та любов фанатів. Тому він вирішує наприкінці своїх днів сходити у модний барбершоп і зробити стильну стрижку. У престижному салоні чоловік дозволяє собі трішки розслабитися, після чого потрапляє у нічний клуб і перебирає з алкоголем. Саме там він на нетверезу голову знайомиться з мисливицею на мільйонерів, яка приймає його за успішного бізнесмена.

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У 2 сезоні "Папіка" показали, як Олександр Меркулов вийшов із в'язниці та дізнався, що Ліза активно будує кар'єру артистки. Він також вирішив попрацювати на український шоу-бізнес, відтак потрапив не в одну курйозну пригоду. Та якщо робота Лізи давала результати, стосунки з Ельдаром поступово псувались.

"Папік" 2019: дивіться серіал

"І будуть люди"

Рік: 2020

Жанр: історична драма



Основою для сюжету серіалу "І будуть люди" стала однойменна книга письменника Анатолія Дімарова. Автор описав події, які пережила його сім'я у часи Радянського Союзу. Як згадував письменник, його батьки були куркулями та змушені були розлучитись, щоб вберегти дітей.

"Вночі до батька прибіг голова сільради: "Андронику Федотовичу, кудись сховайте свою дружину, вранці прийдуть вас розкуркулювати. Жінку вивезуть у Сибір, пропаде там з дітьми". Батько нас спорядив, мені, 6-річному, наділи рюкзак, мама взяла на руки трирічного братика, і ми пішли в ніч. Йшли до самого ранку, поки не дісталися села біля Псла, де мамина приятелька вчителювала… Батька вранці розкуркулили: розтягли-знищили все, нічого не залишилося", – згадував письменник.

Ці події і стали основою для історичної драми "І будуть люди". У стрічці можна буде побачити 12 головних персонажів, на прикладі яких змальовані турбулентні етапи ХХ століття. Перша світова війна, революція, прихід радянської влади, становлення комуністичного режиму та терор – серіал відтворив моторошні сторінки з історії України.

"І будуть люди" 2020: дивіться трейлер

"Секс, інста, ЗНО"

Рік: 2020

Жанр: драмедія

Це український підлітковий драмедійний вебсеріал, сюжет якого розповідає пригоди українських школярів у роки статевого дозрівання і дорослішання. У звичайній вінницькій школі декілька одинадцятикласників, які готуються до ЗНО, дружать, ворогують, змагаються, закохуються і,звісно, сваряться.

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В житті головної героїні Саші, яка, маючи всі шанси виграти у президентських виборах школи, прагне лише найкращого, все відбувається за найгіршим планом. Адже її затята ворогиня Єва знаходить на неї компромат. Що відбувається далі – дивіться у серіалі.

"Секс, інста, ЗНО" 2020: дивіться відео

"Кріпосна"

Рік: 2019 (1 сезон), 2020 (2сезон), у 2021 очікуємо на 3 сезон

Жанр: мелодрама

Сюжет розповідає про пригоди української кріпачки Катерини, яка бореться за свою свободу у XIX столітті у Ніжині. Проте, в дівчини – бездоганні манери, вона знаєдекілька іноземних мов, грає на фортепіано і пише картини. Цікаво ,що її вихована хрещена мати – дружина найбагатшого ніжинського поміщика Чернівецького. Головна героїня одночасно перебуває у двох світах – інтелігенції та кріпаків, перетворених російською владою на матеріальну власність. Про кохання дівчини та здобуття свободи, оберігання честі – дивіться в серіалі.

"Кріпосна" 2019: дивіться трейлер