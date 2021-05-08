Мы часто думаем, что отечественные кинематографисты не способны на качественный продукт, однако за 30 лет накопилось немало крутых сериалов. Так что "смакуйте" лучшие ленты вместе с кино 24.

Интересно Подборка топовых трейлеров к украинским фильмам: кто и как их создает

"Поймать Кайдаша"

Год: 2020

Жанр: драма, трагикомедия, комедия

Сериал сняли по повести Ивана Нечуя-Левицкого "Поймать Кайдаша". Сценарий переделали на современный лад, чтобы зритель на примере семейных распрей с ХХ века увидел проблемы настоящего. Экранизировать историю взялась талантливая сценаристка Наталья Ворожбит, которая и сама предстала перед зрителем в роли мамы Мелашки.

В первых эпизодах Лаврин возвращается из армии в родное село Семигоры. В отличие от своего родного брата Карпа, он не хочет жениться, а охотно крутит роман с девушками. А вот первенец Кайдашей охотно бы пошел к алтарю, но вот своенравная Мотря не принимает его ухаживаний. Но в конце концов девушка сдалась перед харизмой Карпа и стала первой невесткой в семье Кайдашей. Мириться с травлями свекрови она не хотела, поэтому между Мотрей и Кайдашихой вспыхивает немало курьезных конфликтов.

"Поймать Кайдаша" 2020: смотрите трейлер

"Первые ласточки"

Год: 2019 (1 сезон), 2020 (2 сезон), ждем 3 сезон

Жанр: триллер, детектив

"Первые ласточки" – это первый в истории украинского кинематографа сериал-антология. В первых 2 сезонах актеры смогли сыграть кардинально разных героев и рассказать зрителям не похожие друг на друга истории.

События дебютных серий "Первых ласточек" разворачивались вокруг группы школьников. Их одноклассница покончила жизнь самоубийством, а виновником ее смерти мог быть анонимный пользователь сети с прозвищем Друг. Уже в "Zалежних" события переместились в университет, где один из студентов факультета журналистики также наложил на себя руки. Распутывая сложные жизненные истории, подростки узнают немало тайн сверстников, а также нарушают социальные темы, которыми живет современная молодежь.

"Первые ласточки" 2019: смотрите трейлер

"Папик"

Год: 2019 (1 сезон), 2021 (2 сезон)

Жанр: комедия

События происходят вокруг харизматичного пенсионера, экс-актера, который в молодости пользовался большой популярностью. Он осознает, что с приходом старости исчезла не только молодость, но и успешная карьера и любовь фанатов. Поэтому он решает в конце своих дней сходить в модный барбершоп и сделать стильную стрижку. В престижном салоне мужчина позволяет себе немного расслабиться, после чего попадает в ночной клуб и перебирает с алкоголем. Именно там он на нетрезвую голову знакомится с охотницей на миллионеров, которая принимает его за успешного бизнесмена.

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Во 2 сезоне "Папика" показали, как Александр Меркулов вышел из тюрьмы и узнал, что Лиза активно строит карьеру артистки. Он также решил поработать на украинский шоу-бизнес, поэтому попал не в одну курьезную историю. Но если работа Лизы давала результаты, отношения с Эльдаром постепенно портились.

"Папик" 2019: смотрите сериал

"И будут люди"

Год: 2020

Жанр: историческая драма



Основой для сюжета сериала "И будут люди" стала одноименная книга писателя Анатолия Димарова. Автор описал события, которые пережила его семья во времена Советского Союза. Как вспоминал писатель, его родители были кулаками и вынуждены были расстаться, чтобы уберечь детей.

"Ночью к отцу прибежал председатель сельсовета: "Андронику Федотовичу, куда-нибудь спрячьте свою жену, утром придут вас раскулачивать. Женщину вывезут в Сибирь, пропадет там с детьми". Отец нас снарядил, мне, 6-летнему, надели рюкзак, мама взяла на руки трехлетнего братца, и мы ушли в ночь. Шли до самого утра, пока не добрались до села возле Псла, где мамина приятельница преподавала... Отца утром раскулачили: растянули – уничтожили все, ничего не осталось", – вспоминал писатель.

Эти события и стали основой для исторической драмы "И будут люди". В ленте можно будет увидеть 12 главных персонажей, на примере которых изображены турбулентные этапы ХХ века. Первая мировая война, революция, приход советской власти, становления коммунистического режима и террор – сериал воссоздал жуткие страницы из истории Украины.

"И будут люди" 2020: смотрите трейлер

"Секс, инста, ЗНО"

Год: 2020

Жанр: комедийная драма

Это украинский подростковый драмедийный вебсериал, сюжет которого рассказывает приключения украинских школьников в годы полового созревания и взросления. В обычной винницкой школе несколько одиннадцатиклассников, которые готовятся к ВНО, дружат, враждуют, соревнуются, влюбляются и, конечно, ссорятся.

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В жизни главной героини Саши, которая, имея все шансы выиграть на президентских выборах школы, стремится только к лучшему, все происходит по худшему плану. Ведь ее ярый враг Ева находит на нее компромат. Что происходит дальше – смотрите в сериале.

"Секс, инста, ЗНО" 2020: смотрите видео

"Крепостная"

Год: 2019 (1 сезон), 2020 (2сезон), у 2021 ждем 3 сезон

Жанр: мелодрама

Сюжет рассказывает о приключениях украинской крепостной Екатерины, которая борется за свою свободу в XIX веке в Нежине. Тем не менее, у девушки – безупречные манеры, она знает несколько иностранных языков, играет на фортепиано и пишет картины. Интересно, что ее воспитанная крестная мать – жена богатейшего Нежинского помещика Черновицкого. Главная героиня одновременно находится в двух мирах – интеллигенции и крепостных, превращенных российской властью в материальную собственность. О любви девушки и обретения свободы, оберегание чести – смотрите в сериале.

"Крепостная" 2019: смотрите трейлер