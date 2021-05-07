В Голливуде для создания кинотрейлеров есть целая индустрия. Там это делают отдельные компании – трейлерхаусы. Они не присоединяются к созданию самого фильма.
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Кто создает трейлеры в Украине
В Украине же пока созданием трейлеров занимаются вдохновленные энтузиасты. Александр Образ – один из них. Он сделал трейлеры, в частности, для:
- обеих частей "Мои мысли тихие";
- "Дикое поле";
- "Атлантида".
"У нас вообще это сарафанное радио. То есть если есть знакомые у режиссеров или у продюсеров, то спрашивают у других продюсеров, кто делает трейлеры, кто занимается этим и они советуют", – поделился Образ.
Александр Образ / Фото 24 канала
В то же время он – мультиинструменталист в мире производства трейлеров. Ведь кроме монтажа, он занимается и копирайтингом, и коррекцией цветов, и сам иногда пишет музыку к трейлерам.
Например, для трейлера мультфильма "Виктор Робот", он взял оригинальный саундтрек и сделал его более динамичным.
Трейлер мультфильма "Виктор Робот": смотрите видео
С трейлером ко второй части фильма "Мои мысли тихие" Антонио Лукича история еще интереснее. Образ предложил режиссеру привлечь украинских исполнителей.
Трейлер фильма "Мои мысли тихие 2": смотрите видео
Лукич сказал, что украинские исполнители ему не очень нравятся. Тогда Образ включил ему свою музыку.
Ему очень "зашло". В трейлере второй части полностью моя музыка, ей более 10 лет,
– отметил Образ.
Еще один энтузиаст, который создает трейлеры для украинской киноиндустрии – Артем Кобец. Он – автор трейлеров для "Толоки" и "Плохие дороги".
Трейлер фильма "Толока": смотрите видео
Трейлеры – реклама для фильма
Режиссер рассказал, несмотря на то, что хронометраж трейлеров редко превышает 3 минуты – работа над ними требует времени. По сути, трейлер, это та самая реклама для фильма. "В рекламе часто требуют конкретных сроков и действий", – отметил Кобец.
Инструмент для увеличения кассы фильма
Кроме того, пока не все кинопроизводители понимают, что трейлер – это фактически инструмент, который может привести в кинотеатры больше людей, а это, в свою очередь, принесет больше денег при кассовых сборов.
Трейлеры – это инструмент для увеличения кассы фильма / Фото Unsplash
PR-менеджер компании "Киномания" Анна Бойко отметила, что качественный трейлер максимально поощряет людей к просмотру первого проката. После того усиливается сарафанное радио, которое обеспечивает успех фильма.
"Игнорировать такой инструмент как трейлер не то, что не надо, а, по моему мнению, преступно. Особенно тогда, когда в фильм вкладывают много сил, энергии и денег", – добавила Бойко.
Качество трейлеров за последние годы существенно улучшилось
По словам экспертов, за последние 7 – 10 лет существенно улучшилось как и качество производства украинских трейлеров, так и отношение к ним производителей фильмов.
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Но для того, чтобы в Украине появился качественный трейлерхаус, как на Западе, который бы делал трейлеры для украинских фильмов, для этого должно наладиться регулярное производство самых фильмов. Ведь тогда появится спрос у отечественного зрителя, соответственно, потребуется и качественная реклама.
Кто и как создает трейлеры к украинским фильмам: смотрите сюжет 24 канала