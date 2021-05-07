У Голлівуді для створення кінотрейлерів є ціла індустрія. Там це роблять окремі компанії – трейлерхауси. Вони не долучаються до створення самого кінофільму.

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Хто створює трейлери в Україні

В Україні ж наразі створенням трейлерів займаються натхненні ентузіасти. Олександр Образ – один з них. Він зробив трейлери, зокрема, для:

обох частин "Мої думки тихі";

"Дике поле";

"Атлантида".

"В нас загалом це сарафанне радіо. Тобто якщо є знайомі в режисерів або в продюсерів, то запитують в інших продюсерів, хто робить трейлери, хто займається цим і вони радять", – поділився Образ.



Олександр Образ / Фото 24 каналу

Водночас він – мультиінструменталіст у світі виробництва трейлерів. Адже окрім монтажу, він займається і копірайтингом, і корекцією кольорів, і сам іноді пише музику до трейлерів.

Наприклад, для трейлеру мультфільму "Віктор Робот", він взяв оригінальний саундтрек і зробив його динамічнішим.

Трейлер мультфільму "Віктор Робот": дивіться відео

З трейлером до другої частини фільму "Мої думки тихі" Антоніа Лукіча історія ще цікавіша. Образ запропонував режисеру долучити українських виконавців.

Трейлер фільму "Мої думки тихі 2": дивіться відео

Лукіч сказав, що українські виконавці йому не дуже подобаються. Тоді Образ увімкнув йому свою музику.

Йому дуже "зайшло". У трейлері до другої частини повністю моя музика, їй понад 10 років,

– відзначив Образ.

Ще один ентузіаст, який створює трейлери для української кіноіндустрії – Артем Кобець. Він – автор трейлерів для "Толоки" та "Погані дороги".

Трейлер фільму "Толока": дивіться відео

Трейлери – реклама для фільму

Режисер розповів, попри те, що хронометраж трейлерів рідко перевищує 3 хвилини – робота над ними вимагає часу. По суті, трейлер, це та сама реклама для фільму. "У рекламі часто вимагають конкретних термінів та дій", – відзначив Кобець.

Інструмент для збільшення каси фільму

Крім того, наразі не всі кіновиробники розуміють, що трейлер – це фактично інструмент, який може привести до кінотеатрів більше людей, а це, своєю чергою, принесе більше грошей під час касових зборів.



Трейлери – це інструмент для збільшення каси фільму / Фото Unsplash

PR-менеджерка компанії "Кіноманія" Анна Бойко зауважила, що якісний трейлер максимально заохочує людей до перегляду першого прокату. Після того посилюється сарафанне радіо, яке забезпечує успіх фільму.

"Такий інструмент як трейлер не те, що не треба, а, на мою думку, злочинно. Особливо тоді, коли у фільм вкладають багато сил, енергії і грошей", – додала Бойко.

Якість трейлерів за останні роки суттєво покращилась

За словами експертів, за останні 7 – 10 років суттєво покращилась як і якість виробництва українських трейлерів, так і ставлення до них виробників фільмів.

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Але для того, щоб в Україні з'явився якісний трейлерхаус, як на Заході, який би робив трейлери для українських фільмів, для цього має налагодитись регулярне виробництво самих фільмів. Адже тоді з'явиться попит у вітчизняного глядача, відповідно, буде потрібна і якісна реклама.

Хто і як створює трейлери до українських фільмів: дивіться сюжет 24 каналу