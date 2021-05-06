"Всех людей создал Бог, и только соседей – дьявол!"- под таким слоганом выйдет новый комедийный сериал "Скажені сусіди" по мотивам самой успешной кинотрилогии "Скажене весілля".

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Проект сериала "Скажені сусіди" стал одним из победителей второго питчинга патриотических фильмов от Минкульта и получил финансирование в размере 900 450 грн.

Сюжет и актеры "Скажених сусідів"

По-прежнему в киновселенной "Скаженого весілля" зрителей будут ждать уже знакомые персонажи и новые герои франшизы. Напомним, в последней части кинофраншизы сыграли:

Катерина Файн – невеста Рада Алькарес;

Вячеслав Хостикоев – жених Захар Середюк;

Игорь Крикунов – цыганский барон, отец невесты;

Назар Заднепровский – отец жениха Василий Середюк;

Полина Василиса – Екатерина Середюк;

Джимми Воха-Воха – муж Екатерины Франсуа;

Юрий Горбунов – тамада;

Леся Самаева – Галина Середюк;

Александр Кобзарь – сосед Тарас;

Вера Кобзарь – соседка Оксана;

Инна Приходько – соседка Оля;

Арам Арзуманян – сосед Ашот;

Потап – священник;

Алексей Завгородний – священник;

Олег Винник – певец.

На этот раз история Василия Середюка и его семьи будет посвящена "мирному времени": не в экстремальных условиях бесконечных свадеб, а обычной будничной жизни. Однако, вряд ли эту жизнь можно назвать спокойной, – отмечают создатели сериала.

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Как отмечают авторы проекта, в зрительской заинтересованности будущим сериалом нет сомнений, ведь кинотрилогию, ставшую его основой, можно с полным правом назвать самым успешным украинским кинопроектом последних лет.

Новый проект будет состоять из 24 эпизодов продолжительностью по 25 минут каждый.

Создание первого Original сериала для Киевстар ТВ и, в принципе, шаг навстречу изготовлению собственного качественного контента – это то, о чем мы давно мечтали, и о чем, без преувеличений, мечтают миллионы украинцев,

– рассказал Павел Рыбак, руководитель проекта Киевстар ТВ со стороны 1 + 1 media.



Постер / Фото FILM.UA Group

Для FILM.UA участие в создании первого Original сериала Киевстар ТВ на основе нашей "скаженої" франшизы – это еще один шаг на пути комплексного развития украинского аудиовизуального рынка, мы считаем своим стратегическим приоритетом, – комментирует CEO FILM.UA Group Виктория Ярмощук.

Точная дата выхода сериала "Скажені сусіди" пока неизвестна, как и сроки съема.