"Всех людей создал Бог, и только соседей – дьявол!"- под таким слоганом выйдет новый комедийный сериал "Скажені сусіди" по мотивам самой успешной кинотрилогии "Скажене весілля".
Читайте Счет на миллионы: сколько "Скажене весілля 3" собрала в прокате
Проект сериала "Скажені сусіди" стал одним из победителей второго питчинга патриотических фильмов от Минкульта и получил финансирование в размере 900 450 грн.
Сюжет и актеры "Скажених сусідів"
По-прежнему в киновселенной "Скаженого весілля" зрителей будут ждать уже знакомые персонажи и новые герои франшизы. Напомним, в последней части кинофраншизы сыграли:
- Катерина Файн – невеста Рада Алькарес;
- Вячеслав Хостикоев – жених Захар Середюк;
- Игорь Крикунов – цыганский барон, отец невесты;
- Назар Заднепровский – отец жениха Василий Середюк;
- Полина Василиса – Екатерина Середюк;
- Джимми Воха-Воха – муж Екатерины Франсуа;
- Юрий Горбунов – тамада;
- Леся Самаева – Галина Середюк;
- Александр Кобзарь – сосед Тарас;
- Вера Кобзарь – соседка Оксана;
- Инна Приходько – соседка Оля;
- Арам Арзуманян – сосед Ашот;
- Потап – священник;
- Алексей Завгородний – священник;
- Олег Винник – певец.
На этот раз история Василия Середюка и его семьи будет посвящена "мирному времени": не в экстремальных условиях бесконечных свадеб, а обычной будничной жизни. Однако, вряд ли эту жизнь можно назвать спокойной, – отмечают создатели сериала.
Интересно В "Скаженому весіллі 3" глубина больше, – Назар Заднепровский заинтриговал рассказом о фильме
Как отмечают авторы проекта, в зрительской заинтересованности будущим сериалом нет сомнений, ведь кинотрилогию, ставшую его основой, можно с полным правом назвать самым успешным украинским кинопроектом последних лет.
Новый проект будет состоять из 24 эпизодов продолжительностью по 25 минут каждый.
Создание первого Original сериала для Киевстар ТВ и, в принципе, шаг навстречу изготовлению собственного качественного контента – это то, о чем мы давно мечтали, и о чем, без преувеличений, мечтают миллионы украинцев,
– рассказал Павел Рыбак, руководитель проекта Киевстар ТВ со стороны 1 + 1 media.
Постер / Фото FILM.UA Group
Для FILM.UA участие в создании первого Original сериала Киевстар ТВ на основе нашей "скаженої" франшизы – это еще один шаг на пути комплексного развития украинского аудиовизуального рынка, мы считаем своим стратегическим приоритетом, – комментирует CEO FILM.UA Group Виктория Ярмощук.
Точная дата выхода сериала "Скажені сусіди" пока неизвестна, как и сроки съема.