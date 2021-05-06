"Всіх людей створив Бог, і тільки сусідів – диявол!" – під таким слоганом вийде новий комедійний серіал "Скажені сусіди" за мотивами найуспішнішої кінотрилогії "Скажене весілля".
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Проєкт серіалу "Скажені сусіди" став одним із переможців другого пітчингу патріотичних фільмів від Мінкульту й отримав фінансування у розмірі 900 450 грн.
Сюжет та актори "Скажених сусідів"
Як і раніше у кіновсесвіті "Скаженого весілля", на глядачів чекатимуть вже знайомі персонажі та нові герої франшизи. Нагадаємо, в останній частині кінофраншизи зіграли:
- Катерина Файн – наречена Рада Алькарес;
- В'ячеслав Хостікоєв – наречений Захар Середюк;
- Ігор Крикунов – циганський барон, батько нареченої;
- Назар Задніпровський – батько нареченого Василь Середюк;
- Поліна Василина – Катерина Середюк;
- Джиммі Воха-Воха – чоловік Катерини Франсуа;
- Юрій Горбунов – тамада;
- Леся Самаєва – Галина Середюк;
- Олександр Кобзар – сусід Тарас;
- Віра Кобзар – сусідка Оксана;
- Інна Приходько – сусідка Оля;
- Арам Арзуманян – сусід Ашот;
- Потап – священник;
- Олексій Завгородній – священник;
- Олег Винник – співак.
Цього разу історія Василя Середюка та його сім’ї буде присвячена "мирному часу": не в екстремальних умовах нескінченних весіль, а звичайного буденного життя. Однак, навряд чи це життя можна назвати спокійним, – зазначають творці серіалу.
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Як зазначають автори проєкту, у глядацькій зацікавленості майбутнім серіалом немає сумнівів, адже кінотрилогію, що стала його основою, можна з повним правом назвати найуспішнішим українським кінопроєктом останніх років.
Новий проєкт складатиметься з 24 епізодів тривалістю по 25 хвилин кожен.
Створення першого Original серіалу для Київстар ТБ і, в принципі, крок назустріч виготовленню власного якісного контенту – це те, про що ми давно мріяли, і про що, без перебільшень, мріють мільйони українців,
– розповів Павло Рибак, керівник проєкту Київстар ТБ з боку 1+1 media.
Постер / Фото FILM.UA Group
Для FILM.UA участь у створенні першого Original серіалу для Київстар ТБ на основі нашої "скаженої" франшизи – це ще один крок на шляху комплексного розвитку українського аудіовізуального ринку, що його ми вбачаємо своїм стратегічним пріоритетом, – коментує CEO FILM.UA Group Вікторія Ярмощук.
Точна дата виходу серіалу "Скажені сусіди" поки що невідома, як і терміни знімання.