"Всіх людей створив Бог, і тільки сусідів – диявол!" – під таким слоганом вийде новий комедійний серіал "Скажені сусіди" за мотивами найуспішнішої кінотрилогії "Скажене весілля".

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Проєкт серіалу "Скажені сусіди" став одним із переможців другого пітчингу патріотичних фільмів від Мінкульту й отримав фінансування у розмірі 900 450 грн.

Сюжет та актори "Скажених сусідів"

Як і раніше у кіновсесвіті "Скаженого весілля", на глядачів чекатимуть вже знайомі персонажі та нові герої франшизи. Нагадаємо, в останній частині кінофраншизи зіграли:

  • Катерина Файн – наречена Рада Алькарес;
  • В'ячеслав Хостікоєв – наречений Захар Середюк;
  • Ігор Крикунов – циганський барон, батько нареченої;
  • Назар Задніпровський – батько нареченого Василь Середюк;
  • Поліна Василина – Катерина Середюк;
  • Джиммі Воха-Воха – чоловік Катерини Франсуа;
  • Юрій Горбунов – тамада;
  • Леся Самаєва – Галина Середюк;
  • Олександр Кобзар – сусід Тарас;
  • Віра Кобзар – сусідка Оксана;
  • Інна Приходько – сусідка Оля;
  • Арам Арзуманян – сусід Ашот;
  • Потап – священник;
  • Олексій Завгородній – священник;
  • Олег Винник – співак.

Цього разу історія Василя Середюка та його сім’ї буде присвячена "мирному часу": не в екстремальних умовах нескінченних весіль, а звичайного буденного життя. Однак, навряд чи це життя можна назвати спокійним, – зазначають творці серіалу.

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Як зазначають автори проєкту, у глядацькій зацікавленості майбутнім серіалом немає сумнівів, адже кінотрилогію, що стала його основою, можна з повним правом назвати найуспішнішим українським кінопроєктом останніх років.

Новий проєкт складатиметься з 24 епізодів тривалістю по 25 хвилин кожен.

Створення першого Original серіалу для Київстар ТБ і, в принципі, крок назустріч виготовленню власного якісного контенту – це те, про що ми давно мріяли, і про що, без перебільшень, мріють мільйони українців,
– розповів Павло Рибак, керівник проєкту Київстар ТБ з боку 1+1 media.

Скажені сусіди
Постер / Фото FILM.UA Group

Для FILM.UA участь у створенні першого Original серіалу для Київстар ТБ на основі нашої "скаженої" франшизи – це ще один крок на шляху комплексного розвитку українського аудіовізуального ринку, що його ми вбачаємо своїм стратегічним пріоритетом, – коментує CEO FILM.UA Group Вікторія Ярмощук.

Точна дата виходу серіалу "Скажені сусіди" поки що невідома, як і терміни знімання.

 