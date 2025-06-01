Найбільший акцент на людях: деталі проведення фестивалю документального кіно "Докудейз"

Україна готується до традиційного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини "Докудейз", який буде проходити в Києві на Подолі. На глядачів очікує 71 фільм з 38 країн світу, українських стрічок буде 15.

Про це 24 Каналу розповіла директорка правозахисного департаменту Docudays UA Анастасія Багаліка, зауваживши, що головною темою цьогорічного фестивалю будуть саме люди. Саме вони є найрідкіснішим ресурсом країни.

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Як пройде фестиваль документального кіно "Докудейз"

За словами директорки правозахисного департаменту, тема прав людей є дуже актуальною для України. Цього року вона з командою підготували понад 20 правозахисних дискусій. Фестиваль триватиме з 6 по 13 червня, правозахисна програма – з 7 червня.

Кожного року "Докудейз" оголошує фокусну тему. Цьогоріч тема має назву "Рідкісний ресурс". Це іронічно резонує з міжнародними подіями в контексті України. Однак це також про наш пошук сенсів на 4 рік повномасштабної війни. З погляду правозахисної програми, найрідкіснішим ресурсом є саме люди,

– наголосила вона.

Багаліка зазначила, що перші дискусії будуть на тему громадянських поглядів та свободи мирних зібрань. Виступатиме також уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова.