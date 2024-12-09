Фільм про роман стриптизерки та сина російського олігарха "Анора" тріумфує на кінопреміях США

Американський фільм "Анора" несподівано став головною сенсацією кіносезону, здобувши визнання відразу в трьох престижних кінематографічних асоціаціях США. Стрічку режисера Шона Бейкера відзначили у Лос-Анджелесі, Бостоні та Вашингтоні.

У "Анорі" розповідається про роман стриптизерки та сина російського олігарха. В акторському складі фільму переважну більшість становлять російські актори: Марк Ейдельштейн, Юрій Борисов, Дар'я Екамасова, Олексій Серебряков, Карен Карагулян, Ваче Товмасян та Альона Гуревич. Водночас головну жіночу роль виконала американська акторка Майкі Медісон. Пише 24 Канал з посиланням на видання Variety.

Не пропустіть Можна подивитись за декілька днів: 3 найкращі українські серіали, які мають лише один сезон

Так, на церемонії Асоціації кінокритиків Лос-Анджелеса (LAFCA) фільм переміг у трьох номінаціях: "Найкращий фільм", "Найкраща головна роль" (Майкі Медісон) та "Найкраща роль другого плану" (Юрій Борисов). Зауважимо, що за найкращу роль також відзначили Меріанн Жан-Батист у Hard Truths, а от перше місце з російським актором Борисовим в номінації "Найкраща роль другого плану" розділив американський актор Кіран Калкін, який знімався у фільмі "Справжній біль".

Фільм "Анора": дивіться трейлер онлайн

Кінокритики Бостона також назвали "Анору" найкращим фільмом 2024 року. До того ж стрічка перемогла у номінаціях "Найкращий режисер" (Шон Бейкер), "Найкраща акторка" (Майкі Медісон) та "Найкращий оригінальний сценарій".

У Вашингтонській асоціації кінокритиків фільм теж отримав визнання, зокрема Майкі Медісон знову назвали найкращою акторкою. Водночас найкращим фільмом у Вашингтоні кінокритики визнали "Wicked: Чародійка".

Повний перелік переможців дивіться на сайті.

Зауважимо, що 5 січня 2025 року в Лос-Анджелесі пройде престижна кінопремія "Золотий глобус", відтак вже оголосили список номінантів. Що цікаво, у цей перелік також увійшов фільм "Анора".