Зазнав критики: вийшов перший художній фільм про війну, знятий у час повномасштабного вторгнення

7 листопада в Україні починається широкий прокат художнього фільму "Буча", заснованого на реальних подіях. Стрічка розповідає про одні з найстрашніших моментів, що сталися на території Київської області через російську агресію, зокрема в Бучі — місті, яке стало символом жахливих воєнних злочинів, скоєних російськими військами.

Автори стрічки прагнуть продемонструвати безжальність окупантів та героїзм тих, хто вистояв в умовах жахливих випробувань. Однак, попри важливу тему та спробу відтворити реальні події, фільм зазнав гострої критики ще до своєї прем'єри.

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Що відомо про фільм "Буча"

Це перший великий художній фільм про війну, знятий під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Стрічка, заснована на реальних подіях, розповідає історію чоловіка, який став героєм у самісінькому центрі трагедії, що розгорнулася в Бучі та інших містах Київщини.

Головний герой фільму – громадянин Казахстану Костянтин Гудаускас, який під час окупації українських територій за допомогою свого "паспорту дружньої до Росії" держави зміг безперешкодно переміщатися між окупованими Росією територіями та евакуювати цивільних осіб, рятуючи їх від смерті.

Костянтин Гудаускас – це реальна людина, яка в умовах війни проявила неабияку відвагу та рішучість. У лютому-березні 2022 року він евакуював десятки людей з Бучі, Ворзеля та інших міст Київщини, що опинилися під окупацією російських військ. Його місія була надзвичайно небезпечною, адже йому доводилося проходити території, ризикуючи життям, щоб врятувати цивільних, які перебували під вогнем і терором окупантів. Він не лише врятував людей, але й став важливим свідком тих злочинів, які скоювали російські війська на цих територіях.

"Буча": дивіться онлайн трейлер фільму

Творці фільму активно співпрацювали з Костянтином Гудаускасом, щоб максимально точно відтворити його історію та зберегти всі важливі деталі, які мають документальне значення. Вони вивчали всі факти його евакуаційної діяльності, працюючи над створенням правдивих сцен, які передають не лише драматичну атмосферу, але й реальність того, перед труднощами поставав волонтер на шляху до порятунку людей.

Фільм "Буча" не лише розповідає про конкретну людину, але й зображує весь масштаб трагедії, яка сталася в цьому місті та інших населених пунктах. Це історія не лише про героїзм та порятунок, але й про тих, хто став жертвами цієї війни, про їхній біль і страждання, а також про невимовну відвагу звичайних людей.

У картині чітко передано не тільки морально-етичну сторону героїзму Гудаускаса, а й те, як війна змінює людей, коли кожен день – це питання життя і смерті.

Чому фільм наразився на гостру критику ще до прем'єри

Фільм "Буча" ще до своєї прем'єри викликав гостру критику в різних колах. Одним із головних приводів для обговорень став один з англомовних постерів фільму, на якому було написано "Bucha", але зображення, яке на ньому використовувалося показувало розбомблену багатоповерхівку у Бородянці. Деякі глядачі вважали це неуважністю до деталей і навіть спотворенням реальних подій.

У відповідь на критику команда фільму заявила, що їхній проєкт – це художнє кіно, а не документальна стрічка, тому певні неточності та перебільшення є невіддільною частиною ігрового кінематографа. За словами авторів, кінематографісти часто змінюють реальні факти для драматичного ефекту або для того, щоб краще донести основну ідею фільму.

Багато хто також зазначив, що війна в Україні триває досі. Критики зауважують, що завчасна екранізація трагедій, таких як Буча, може стати причиною повторної травматизації для тих, хто пережив ці події безпосередньо. Вони відзначають, що для багатьох українців перегляд фільму може бути болісним переживанням, яке нагадуватиме про особисті втрати, травми та страждання, ще не вивітрілі з пам'яті.