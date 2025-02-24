Переоцінка цінностей та війна: найновіший українсько-польський фільм, який змусить задуматись

"Дві сестри" – це фільм у жанрі роуд-муві, створений українсько-польською командою творців. Стрічка розповідає про зведених сестер Яшміну та Малгожату, які вирушають з Польщі до України на пошуки свого батька, волонтера, пораненого на лінії фронту.

Фільм про пошуки себе, переоцінку цінностей та значення родинних зв'язків на тлі російсько-української війни вийде на екрани 24 квітня. Випробування подорожжю незнайомою країною, охопленою війною, спонукає сестер переоцінити свої погляди, вперше зблизитися та знайти відповіді на важливі питання.

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"Дві сестри" – роуд-муві, яке не залишить вас байдужими

Режисером стрічки є Лукаш Карвовські, відомий польський режисер, у головних ролях – польські акторки Кароліна Жепа та Діана Замойська. З українського боку у фільмі взяли участь відомі актори: Ірма Вітовська, Віталіна Біблів, Марина Кошкіна, Михайло Жонін, Роб Фельдман, Олена Курта та Слава Бабенков.



Фільм "Дві сестри" / Кадр із фільму

Зокрема, у стрічці також зіграв Олександр Рудинський, який виконав головну роль у короткометражці "Камінь, папір, ножиці", що цьогоріч перемогла у номінації "Найкращий британський короткометражний фільм" кінопремії BAFTA.

"Дві сестри": дивіться онлайн трейлер фільму

У "Двох сестрах" його Саша, який несподівано приходить на допомогу головним героїням та залишається в їхній історії, викликав багато захоплених відгуків у перших глядачів.