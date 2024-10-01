Фільм "Джамала: Пісні свободи" здобув перемогу на каннському фестивалі корпоративного кіно

Документальний фільм "Джамала: Пісні свободи" здобув престижну перемогу. Стрічка тріумфувала на міжнародному фестивалі в Каннах у категорії "Людські проблеми та соціальні питання".

Фільм підкреслює, що музика є потужним інструментом вираження протесту та опору несправедливості. Про престижну перемогу розповіла Джамала у своїх соцмережах.

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Фільм "Джамала: Пісні свободи" здобув перемогу на каннському фестивалі

Документальний фільм "Голосу Америки" та української співачки кримськотатарського походження Джамали здобув престижну нагороду на фестивалі Cannes Corporate Media & TV Awards.

Стрічка "Джамала: Пісні свободи" отримала нагороду "Золотий дельфін", яка вручається на міжнародному фестивалі, присвяченому корпоративним фільмам, онлайн-медіа та телепродукції. Фестиваль щорічно проходить у жовтні в Каннах, Франція, і є одним із найвпливовіших майданчиків для представників світу медіа та кінематографу.

Читаю і не можу повірити в це. З майже 800 заявок із 46 країн журі Канн обрало саме цей фільм, який переміг і отримав "Золотого дельфіна" у категорії "Людські проблеми та соціальні питання". Дякую всій команді "Голосу Америки", журналістці та авторці Бет Мендельсон, продюсеру Аміш Срівастава, а також особливу подяку хотілось би висловити Мирославі Гонгадзе за ідею та допомогу в її реалізації,

– написала співачка.

Що відомо про фільм "Джамала: Пісні свободи"

Фільм "Джамала: Пісні свободи" розповідає зворушливу і проникливу історію української співачки та авторки пісень Джамали, яка стала символом сили й опору в часи війни. Стрічка охоплює події з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, показуючи три роки, сповнені втрат, болю, страждань, очікувань та невизначеності, які пережила як сама Джамала, так і весь український народ.

Цей фільм не лише особиста історія співачки, але й глибоке відображення боротьби всієї України за свободу та незалежність. Джамала підкреслює, що стрічка показує не лише її власні емоції та переживання, але й представляє кожного українця, який у ці темні часи долає труднощі війни. Вона наголошує, що це історія відчайдушної боротьби за виживання, свободу та майбутнє своєї країни.

"Джамала: Пісні свободи": дивіться онлайн фільм

Фільм також ілюструє, як мистецтво й музика стають важливими інструментами вираження національної ідентичності та сили духу. Пісні Джамали, як і її особиста історія, перетворюються на голос мільйонів українців, що прагнуть свободи та справедливості.