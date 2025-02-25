Фільм про війну, який став володарем BAFTA: хто зіграв у стрічці "Камінь, папір, ножиці"

"Камінь, папір, ножиці" – британський короткометражний фільм 2024 року, режисером якого є Франц Бьом. У лютому 2025 року фільм "Камінь, папір, ножиці" отримав престижну премію BAFTA-2025 в категорії "Найкращий британський короткометражний фільм".

Це стало величезним досягненням як для режисера, так і для акторів. У нашому матеріалі ми детально розповідаємо, хто втілив персонажів у стрічці.

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Хто зіграв у фільмі "Камінь, папір, ножиці"

Головну роль 18-річного хлопця Івана у фільмі "Камінь, папір, ножиці" виконав український актор Олександр Рудинський. Цей молодий талант привернув увагу глядачів у 2024 році завдяки своїй участі у двох міжнародних серіалах – "Декамерон" та "Агенція". У цих проєктах Рудинський з'явився у кількох епізодах, продемонструвавши свою здатність працювати в різних жанрах та адаптуватися до різних типів персонажів.

Роль батька Івана, хірурга, що рятує життя, виконала ще одна відома постать українського кінематографа – Сергій Калантай. Це талановитий актор, якого українські глядачі могли нещодавно побачити у популярній стрічці "БожеВільні", де він також продемонстрував високий рівень акторської гри.

Ще одним важливим актором, який з'явився у фільмі, став Юрій Радіонов. Це відомий український актор театру, який виконав роль пораненого військового, на ім'я Микола. Його персонаж показує, як війна змінює не тільки фізично, але й духовно. Роль Миколи символізує жертви війни та біль, що переживають українці в цей складний час.

"Камінь, папір, ножиці": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у ролях:

Богдана Калантай – вагітна жінка

– вагітна жінка Мілош Лучанко – Андрій, український хлопчик

– Андрій, український хлопчик Олександр Бегма – повітряний командир та інші.

Цей акторський склад "Камінь, папір, ножиці" став основою для створення сильного та емоційного фільму, який не тільки показує реалії війни, але й підкреслює важливість людяності, родини та співчуття у часи найбільших випробувань.