Зловісний і захопливий фільм "Круелла": перші відгуки кінокритиків після прем’єри

ВІдразу після прем’єри "Круелли", яка відбувалася вчора, 27 травня, фільм отримав багато відгуків, як від кінокритиків, так і від глядачів. Безперечно, образ Емми Стоун вразив усіх, але й без критики не обійшлося. Що сподобалося у фільмі топовим кінокритикам, а що вважають недоречним – у нашому матеріалі.

Оцінка критиків, можна сказати, чуть вище середнього: на Rotten Tomatoes картина отримала 74% і майже 200 відгуків від топових кінокритиків. Глядачі оцінили все на 94%. Критики IMDb оцінили фільм на 7 з 10 балів.

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Деякі кінокритики звернули увагу на сильні сторони акторської роботи Емми Стоун і зазначили, що вона "тримає", власне, весь фільм. Значне захоплення викликали запаморочливі образи Круелли. Адже кожен показ нової колекції – це тріумф.

Чого варта лише одна сукня, шлейф якої зшитий з одягу з колекцій Баронеси. Той шлейф волочиться бруківкою Лондона, знаменуючи собою карколомну перемогу Круелли над безсилою Баронесою,

– повідомляє Womo.



Неперевершений образ Емми Стоун у фільмі "Круелла" / Фото Kinorium

Критики невдоволено виразилися про структуру фільму і зазначили, що вона доволі хаотична. А також глядачі вважають, що студія Disney накладає вікові обмеження, що заважають повноцінному розвитку центральної антигероїні, якою є Круелла.

Реакція кінокритиків на фільм "Круелла"

Прекрасно заплутана історія походження лиходія Діснея. Емма Стоун – ефектна головна героїня, але саме Пол Волтер Хаузер і Джоел Фрай зробили більше, ніж можна було очікувати, перетворивши незграбних поплічників Круелли в повністю реалізованих персонажів з великим серцем, – сказала кінопродюсерка Перрі Неміров.

Перрі Неміров про фільм "Круелла": дивіться відео

"Круелла, звісно, не позбавлена недоліків, але, як говорить Тім Ганн, – вони змусили її спрацювати", – ділиться коментарем Макс Вайс.

"Безсумнівно, це стильний, безпрецедентний, модний фільм", – говорить Кларісс Логрі.

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"Є певні ознаки того, що були проблеми зі сценарієм, адже 6 сценаристів вказані у списку, ніхто не може вирішили, що робити зі своїм головним героєм", – зазначає Кріс Г'юїтт.

Одна з найкращих адаптацій студій до цього часу,

– розказує Ренді Маєрс.

"Я бачив набагато гірші роботи Disney", – доповнює Майкл Філліпс.

"Це весело, кумедно, трохи в стилі фанку, і так, це працює казково", – зазначає Джордж М. Томас.

"Круелла"2021: дивіться трейлер

Сюжет фільму "Круелла"

Усі події фільму "Круелла" відбуватимуться у Лондоні в 1970 роках. Там молода швачка Естелла влаштується на роботу і виготовлятиме одяг, що розробляє баронеса фон Хельман. Умови, в яких опинилась дівчина, змусять її переосмислити своє життя і відкрити свою темну сторону. Так британці познайомляться із загадковою Круеллою, чиї витівки жахатимуть Хельман.

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Стрічка є приквелом до "101 далматинця" та розкриває історію Круелли де Вілль. Саме ця лиходійка відзначилась погонею за собаками в прагненні зробити шубку з їхнього хутра. А от як талановита дизайнерка, яка мріяла підкорювати світ фешн-індустрії, перетворилась на безжальну Круеллу – глядачі побачать з 28 травня 2021 року. Саме на цю дату запланована прем'єра стрічки, про що оголосили завдяки ефектному постеру з виконавицею головної ролі Еммою Стоун.