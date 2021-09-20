Фільм з Монікою Белуччі, номінований на Оскар, вийде в прокат у жовтні

На великі екрани фільм за участі Моніки Белуччі "Людина, яка продала свою шкіру" вийде 14 жовтня. Натхненна реальними подіями, стрічка спершу прогриміла на Венеційському кінофестивалі, а згодом стала номінанткою на премію Оскар.

Сюжет картини

"Людина, яка продала свою шкіру" – кінокартина туніської режисерки Каутер Бен Ганії, що розповідає про молодого амбіційного сирійця, який втік зі своєї країни до Лівану, аби уникнути війни. Про це повідомляє пресслужба фільму "Артхаус Трафік".

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Щоб мати можливість подорожувати Європою і жити зі своєю коханою, він погоджується на незвичайне татуювання на своїй спині від одного з найпопулярніших сучасних художників. Перетворивши власне тіло на коштовний витвір мистецтва, хлопець розуміє, що його рішення насправді зовсім не означає свободи.

Фільм: у 2006 році відомий бельгійський художникстворив роботу "Тім", використавши як полотно спину живої людини. Відтоді чоловік, якому зробили татуювання, провів тисячі годин, слугуючи артоб’єктом у різних галереях світу. "Робота" навіть була один раз продана на аукціоні. У фільмі Вім Дельвуа виконує епізодичну роль.



Кадр з фільму / Фото пресслужби фільму "Артхаус Трафік"

Акторський склад

Одну з ключових ролей у стрічці грає Моніка Белуччі. За словами режисерки, акторці надіслали сценарій без жодних сподівань на згоду, але прочитавши текст лише раз, Белуччі без вагань погодилася на роль.

У стрічці також зіграли:

Ях'я Магайні;

Дея Ліан;

Коен Де Боу;

Саад Лостан;

Крістіан Вадим та інші.



Моніка Белуччі / Фото пресслужби фільму "Артхаус Трафік"

Прем’єра фільму та дата виходу

Світова прем’єра фільму відбулася на Венеційському кінофестивалі в 2020 році, де режисерка Каутер Бен Ганія отримала нагороду Edipo Re, а актор Ях'я Магайні – Приз за найкращу акторську гру секції "Горизонти". Пізніше картина була висунута на Оскар від Тунісу та здобула номінацію в категорії "Найкращий міжнародний фільм";

фільму відбулася на Венеційському кінофестивалі в 2020 році, де режисерка Каутер Бен Ганія отримала нагороду Edipo Re, а актор Ях'я Магайні – Приз за найкращу акторську гру секції "Горизонти". Пізніше картина була висунута на Оскар від Тунісу та здобула номінацію в категорії "Найкращий міжнародний фільм"; Українська прем’єра відбулася на Одеському міжнародному кінофестивалі 2021 року;

відбулася на Одеському міжнародному кінофестивалі 2021 року; У прокат стрічка вийде 14 жовтня 2021 року.

Фестивалі та нагороди

Нагорода Edipo Re та Приз найкращому акторові секції "Горизонти", Венеційський міжнародний кінофестиваль, 2020 рік;

Перемога в номінації "Найкращий сценарій", Стокгольмський міжнародний кінофестиваль, 2020 рік.

"Людина, яка продала свою шкіру" 2021 рік: дивіться трейлер