"Документальний бутерброд": як відреагували українці на Оскар за фільм "Навальний"

Кінострічка про росіянина Алєксєя Навального здобула Оскар у номінації "найкращий документальний фільм ". Це одразу викликало шквал обурення в українському інфопросторі.

Люди у соцмережах називають фільм "документальним бутербродом", нагадуючи слова Навального про Крим. До слова, дансько-українсько-шведський документальний фільм Сімона Леренга Вільмонт "Будинок зі скалок" також був у номінації.

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Що пишуть українці про Оскар Навального

Перемога документального фільму "Навальний" не була надто неочікуваної. Навпаки, букмекери її прогнозували.

Однак для українців вона стала прикладом того, як іноземні партнери все ще намагаються знайти "хороших рускіх". Зокрема український політик Олексій Гончаренко висловив думку, що Захід насправді боїться розпаду Росії.



Захід продовжує пошуки "хороших рускіх" / Скриншот 24 Каналу

У мережі дивуються, що поки росіяни чинять терор і геноцид над українським народом, у США кінострічка про людину, яка ставила під питання територіальну цілісність України (мовиться про той випадок, коли Навальний порівняв Крим з "бутербродом") отримує престижну міжнародну кінопремію.



Українці називають фільм про Навального "документальним бутербродом" / Скриншот з соцмереж



Євген Клопотенко іронічно прокоментував результати Оскару / Скриншот з соцмереж

"Ганьба!", – констатують в мережі українці. Кіноакадемія вдруге відмовила українцям у голосі, аргументуючи, що вони "поза політикою".



До слова, прохання Зеленського висловитися на церемонії премії організатори відхилили / Скриншот 24 Каналу

Водночас дружина Навального зі сцени підкреслила, що чекає звільнення її чоловіка і всієї Росії. Її відверто політичну промову на церемонії Оскар проковтнув.



Росія — імперія і може розв'язати ще з десяток війн / Скриншот 24 Каналу

Ще трохи реакції українців на інцидент / Скриншоти 24 Каналу з соцмереж

Українська команда стрічки "Будинок зі скалок" прокоментувала перемогу російського фільму

Сценарист Азад Сафаров та інші члени української команди фільму "Будинок зі скалок" подякували українцям за підтримку і зазначили, що дуже хотіли подарувати маленьку радість українцям у цей нелегкий час.

Головною метою кінострічки "Будинок зі скалок" було бажання привернути якомога більше уваги до України. Проте перемога стрічки "Навальний" укотре довела, що російська пропаганда дуже добре працює на іноземну аудиторію і "вміє розкручувати псевдо героїв там, де героїв нема".

Ми українці, ми не скаржимось. Ми боремось. Переконуємо, доносимо, доводимо інформацію знову і знову поки нас не почують. Навіть, якщо почути мають в Голівуді,

– підбадьорила команда.