На Netflix вийде ще один український фільм з Лесею Нікітюк в головних ролях: що це за стрічка
- 7 травня 2025 року на Netflix відбудеться прем'єра української комедії "Песики" з Лесею Нікітюк у головній ролі.
- Сюжет розповідає про Яну, жінку, яка через прокляття перетворює закоханих у неї чоловіків на песиків, що змушує її переосмислити своє ставлення до любові.
7 травня 2025 року на стримінговій платформі Netflix відбудеться прем'єра ще одного українського фільму. Це комедія "Песики", у якій головну роль зіграла Леся Нікітюк.
Романтична комедія впродовж декількох тижнів залишалася лідером прокатного вікенду за проданими квитками. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь подробиці про сюжет стрічки.
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Фільм "Песики" вийде на Netflix: про що сюжет стрічки
У центрі сюжету комедії "Песики" – історія амбітної та впевненої в собі жінки, на ім'я Яна, яка цілковито зосереджена на кар'єрі. Вона звикла до самостійності, завжди контролює ситуацію й не дозволяє почуттям брати гору. Саме через свій рішучий характер і незалежність Яна ніяк не може побудувати тривалі й гармонійні романтичні стосунки.
До речі, роль Яни втілила українська ведуча Леся Нікітюк. Це її дебют на великих екранах: що потрібно знати про довгоочікуваних "Песиків" читайте за посиланням.
Проте одного дня все змінюється: на дівчину несподівано падає дивне прокляття. Відтепер кожен чоловік, який закохується в Яну, після близькості з нею… перетворюється на песика. Абсурдність і комічність ситуації лише на перший погляд виглядає легкою – насправді героїні доведеться пройти непростий шлях внутрішніх змін.
"Песики": дивіться онлайн трейлер фільму
Цей незвичайний поворот подій ставить Яну перед важливими питаннями: що для неї насправді означає любов? Чому вона боїться близькості? І як навчитися довіряти, не втрачаючи себе? У прагненні зняти прокляття героїня не лише потрапляє в низку курйозних ситуацій, а й поступово переосмислює своє ставлення до кохання, людей і життя загалом.