Найрейтинговіший бойовик в історії кіно, який можна подивитись онлайн
- Фільм "Початок" є науково-фантастичним трилером 2010 року режисера Крістофера Нолана з Леонардо Ді Капріо в головній ролі.
- Сюжет стосується героїв, які можуть занурюватися в сни людей для маніпуляції їх підсвідомістю, виконуючи небезпечне завдання з імплантації ідей в мозок бізнесмена.
- Фільм увійшов до списку 250 найкращих та став одним із найбільш обговорюваних фільмів.
Нарешті позаду важкий робочий тиждень. Після всіх цих годин напруженої праці та завдань, що не дають спокою, настав час відпочити. Ідеальний спосіб розслабитися – це, звісно, перегляд фільму. Ось тільки як не помилитись із вибором? Адже не хочеться потратити вечір на щось нецікаве або нудне.
Ми вже потурбувались про це за вас і знайшли справжній кінематографічний скарб. Пропонуємо вам один із найуспішніших бойовиків усіх часів, що не тільки підкорив глядачів, але й заслужив високі рейтинги від критиків. Цей фільм обов'язково зможе подарувати вам незабутні враження і зробити вечір незабутнім.
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Про що сюжет фільму "Початок"
Фільм "Початок" – це захопливий науково-фантастичний трилер 2010 року, який став справжнім кінематографічним явищем. Його режисером є Крістофер Нолан, майстер створення складних і водночас емоційно насичених сюжетів. У головній ролі виступає Леонардо Ді Капріо, який майстерно зображає героя, здатного занурюватися в сни людей для маніпуляцій із їх підсвідомістю.
За сюжетом, ми знайомимося з виконавчим директором невеликої, але надзвичайно інноваційної фірми. Вона спеціалізується на таємничій та високотехнологічній справі: співробітники компанії мають здатність занурюватися в сни людей, що дає змогу впливати на їхні підсвідомі процеси. Завдяки цьому, вони можуть імплантувати в їхній мозок нові ідеї або, навпаки, видаляти непотрібну інформацію, що заважає.
"Початок": дивіться онлайн трейлер фільму
До того ж ця тиха і дещо безпечна наукова діяльність раптом порушується: компанія отримує замовлення, від якого неможливо відмовитися. І ось перед ними стоїть непросте завдання – необхідно імплантувати в мозок одного успішного бізнесмена "правильні" ідеї, які відповідатимуть інтересам і вимогам його конкурентів. Це замовлення обіцяє великі вигоди, але чи вдасться виконати його без наслідків для самого бізнесмена і всіх учасників цієї небезпечної операції?
Фільм "Початок" / Кадр із фільму
До акторського складу також входять такі зірки, як Кен Ватанабе, Джозеф Гордон-Левітт, Маріон Котіяр, Елліот Пейдж, Том Гарді, Кілліан Мерфі, Том Беренджер, Діліп Рао і Майкл Кейн. Кожен з них вніс у картину свою унікальну енергію, роблячи фільм ще більш непередбачуваним.
Початок не просто став одним із найбільш обговорюваних фільмів, а й потрапив до списку 250 найкращих.
Тому, якщо ви досі не бачили "Початок", саме час влаштувати собі вечір кіно та релаксу.