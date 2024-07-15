На Одеському кінофестивалі відбудеться спецпоказ фільму про постать неймовірного Параджанова

У четвер, 18 липня, о 16:30 в межах 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю відбудеться спеціальний індустрійний показ стрічки "Сентиментальна подорож до планети Параджанова" режисера Тараса Томенка. Це документальний фільм з елементами лялькової анімації.

Після показу запланована зустріч з творцями стрічки. Фільм створено ТОВ "Іллєнко Фільм Продакшенс".

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Фільм "Сентиментальна подорож до планети Параджанова" покажуть на кінофестивалі: що відомо

Фільм присвячений великому кінорежисеру та геніальному митцю Сергію Параджанову з нагоди сторічного ювілею від його народження 9 січня 1924 року. Документальна стрічка переносить глядача у подорож світом Параджанова, де унікальні архівні матеріали гармонійно поєднуються із сюрреалістичними ляльковими сценами, плавно розмиваючи межі між уявою та реальністю.

Ми передали світ великого режисера Сергія Параджанова через незвичайний усім такий образ ляльки. Загалом історія побудована з ляльок-маріонеток, і це щось нове. Ця стрічка буде показана для спеціальної аудиторії перед великою прем'єрою, яку ширша аудиторія побачить пізніше. І зараз нам хотілось отримати якийсь відгук. Адже ця стрічка створена у незвичному форматі та жанрі,

– коментує Тарас Томенко.



Тарас Томенко / Фото Суспільне. Мовлення

Тарас Томенко став режисером і сценаристом цієї стрічки, він відомий своїми роботами "Терикони" та "Будинок "Слово". Нескінчений роман". Продюсерами фільму стали Пилип Іллєнко та Андрій Ризванюк. Зі сторони Суспільного продюсерами стали Лук'ян Галкін та Альона Голякова.

"Це складний і глибокий екскурс особистістю з акцентом на безжальний причинно-наслідковий зв'язок часів радянської окупації: ось вільний митець усім своїм існуванням висміює недолугу систему – а ось він ув'язнений у таборах за сфабрикованою справою. Тут є надзвичайна лялькова анімація та унікальні архіви, майстерність оповіді та художнє виконання, що дозволить закохати глядачів у постать Параджанова й, можливо, переосмислити для себе його феноменальні роботи", – розповідає Лук'ян Галкін.

15-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 12 по 20 липня 2024 року в місті Києві.