Короткометражний фільм про війну в Україні з Олександром Рудинським потрапив до лонглиста BAFTA

До лонглиста престижної британської кінопремії BAFTA потрапила короткометражна стрічка про війну в Україні. Головну роль у ній зіграв Олександр Рудинський.

Британська академія телебачення і кіномистецтва опублікувала список 235 фільмів, що можуть бути номіновані на премію. Про це пише 24 Канал з посиланням на сайт BAFTA.

До теми Де зараз український актор Олександр Рудинський, який зіграв у топовому серіалі від Netflix

До лонглиста увійшла короткометражна стрічка "Камінь, ножиці, папір" (Rock, Paper, Scissors) про війну в Україні. Головну роль у фільмі зіграв український актор Олександр Рудинський. Картина може поборотися за перемогу в номінації "Найкращий британський короткометражний фільм".

Режисером фільму виступив Франц Бум. Стрічка заснована на реальних подіях, що відбувалися в Україні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення.

У центрі сюжету – 18-річний хлопець Іван, який мешкає на сході України. Його батько працює хірургом у шпиталі, тож після початку бойових дій оперує поранених військових та цивільних у місцевому укритті. Коли про це місце дізнаються окупанти, Іван бере зброю до рук, щоб захистити поранених та свою сім'ю.

"Камінь, ножиці, папір": дивіться трейлер онлайн

Режисер Франц Бум познайомився з хлопцем, що став прообразом головного героя, на військових навчаннях у Великій Британії.

У п'ятницю, 10 січня, відбудеться голосування з визначення номінантів BAFTA. Їх оголосять вже 15 січня. Церемонія вручення премії пройде у неділю, 16 лютого в Лондоні.