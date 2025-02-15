Випадково зафільмований бій: в Україні вийде фільм Сенцова, який розповість правду про війну

20 лютого в обраних кінотеатрах вийде документальна картина "Реал". Це четвертий повнометражний фільм Олега Сенцова ("Носоріг") – режисера, письменника, лауреата Премії Сахарова за свободу думки Європарламенту.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну митець доєднався до українського війська. У матеріалі розповідаємо більше про стрічку.

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Що відомо про фільм "Реал"

У фокусі – режисер Олег Сенцов, який служить в штурмовій бригаді та влітку 2023 року бере участь у контрнаступі. Його БМП підбивають, і він разом зі своїми бійцями опиняється в найближчій траншеї. Випадково увімкнена камера фіксує півтори години хаосу війни, в якому важко розібратися та ще важче на щось вплинути. У фільмі "Реал" немає монтажу та спецефектів, але є справжнє відчуття того, що відбувається на фронті.

Першими перед прокатом глядачі та глядачки зможуть подивитися фільм на допремʼєрному показі за участю команди – 18 лютого у київському "Будинку кіно". Квитки вже у продажу.

Світова прем'єра фільму відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах – одному з ключових фестивалів класу "А" у Центральній та Східній Європі. Присутній на прем'єрі президент Чехії Петр Павел після перегляду зазначив, що це "дуже важливий фільм, який може розповісти більше, ніж десять репортажів або ціла книга".

"Реал": дивіться онлайн трейлер фільму

Згодом стрічку представили в офіційних програмах найбільшого світового фестивалю документального кіно – Міжнародного фестивалю документального кіно в Амстердамі, а також на Варшавському і Стокгольмському міжнародних кінофестивалях. Українська прем'єра картини пройшла на кінофестивалі "Київський тиждень критики".

Фільм отримав високі оцінки міжнародної критики. The Hollywood Reporter характеризує його як "важливий історичний документ, який також є ілюстрацією певного аспекту сучасної війни та мужності українських солдатів, які зіштовхуються з неможливими труднощами в боротьбі з російською армією". Variety називає стрічку "незапланованим, але надзвичайно захопливим фільмом", а Screen відзначає, що це "настільки автентичний і неприкрашений опис військового досвіду на передовій, наскільки його взагалі можливо передати".

Українські критики(-ні) також високо оцінили картину. Видання "Лірум" називає її "свіжим подихом в українській документалістиці" та "півторагодинною кульмінацією, яка тримає глядача у нескінченній напрузі бою". LB.ua описує фільм як "сміливий стилістичний експеримент".