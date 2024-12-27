Ще один український фільм вийшов на Netflix: про яку стрічку йдеться

На Netflix з'являється все більше українських фільмів. Цього разу стримінгова платформа презентує українську стрічку 2024 року під назвою "Редакція".

Про це повідомляє 24 Канал. Фільм був знятий режисером Романом Бондарчуком за пів року до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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На Netflix вийшов фільм "Редакція"

Комедія "Редакція", режисером якої є Роман Бондарчук, розповідає історію Юри, співробітника краєзнавчого музею Херсона, який глибоко переживає за долю степових ховрахів. Під час фотографування цих тварин він стає випадковим свідком підпалу лісу, який хтось здійснив навмисно.

Обурений побаченим, Юра вирішує донести цю інформацію громадськості та приносить свої світлини до місцевої газети. Це стає його квитком на нову роботу, адже журналісти зацікавлені в його матеріалах. Однак його спроби розкрити правду про злочини, корупцію та зловживання в місті швидко стикаються з потужним опором. Система брехні намагається перетворити його на частину своєї гри, де маніпулювання правдою і перекручування фактів – це основні інструменти для захоплення влади, землі та контролю над людськими розумами.

"Редакція": дивіться онлайн трейлер фільму

Зйомки фільму відбулися за пів року до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Локаціями для зйомок стали Херсон та його околиці, зокрема Олешківські піски, що додає фільму унікального місцевого колориту.

Важливою частиною історії є те, що багато учасників знімальної групи, серед яких і виконавець головної ролі Дмитро Багненко, приєдналися до лав Збройних Сил України після початку війни. На жаль, під час захисту України загинули актор Василь Кухарський та режисер монтажу Віктор Онисько, що стало великою втратою для всього кіноспільноти.

Прем'єра фільму відбулася на Берлінському кінофестивалі у лютому 2024 року. "Редакція" не лише продемонструвала високий рівень акторської гри та режисерської роботи, а й порушила важливу соціальну тему, яка відображає боротьбу за правду в умовах системної корупції, маніпуляцій та брехні. Цей фільм є потужним заявленням про те, як важливо не відступати перед труднощами й боротися за справедливість навіть у найскладніших обставинах.