Що подивитися на вихідних: у кінотеатрах вийшов фільм з легендарним Аль Пачіно

30 травня у світі відбулася прем'єра моторошного горору "Ритуал". Режисером і співсценаристом фільму виступив Девід Міделл.

Ця стрічка обіцяє підкорити серця глядачів завдяки акторському складу та оригінальному сюжету, який розповідатиме про складні ритуали екзорцизму. Детальніше про "Ритуал" – розповідає Кіно 24.

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"Ритуал": що відомо про фільм

Сюжет американського фільму "Ритуал" розгортається навколо двох священників – Теофілуса Різінгера та Джозефа Штайгера. Вони вирішують провести кілька важких ритуалів екзорцизму, щоб врятувати молоду дівчину, яка страждає через одержимість демонами. Однак один з отців має кризу віри, а другий – бореться з власним непростим минулим. Чи зможуть священники забути про власні страхи й проблеми та об'єднатися заради перемоги в боротьбі з дияволом?

Відомо, що стрічка заснована на реальних подіях. Основою для фільму став задокументований випадок одержимості демонами та екзорцизмом американки Емми Шмідт.

Головні ролі у "Ритуалі" виконали: 85-річний Аль Пачіно, оскароносний актор, відомий за ролями у стрічках "Хрещений батько", "Адвокат диявола" та "Запах жінки", й 42-річний Ден Стівенс, який здобув свою популярність завдяки участі у британській драмі "Абатство Даунтон". Що цікаво, місце останнього спершу мав зайняти Бен Фостер. Втім, у квітні 2024 року стало відомо, що той покинув проєкт, віддавши свою роль Дену.

"Ритуал": дивіться трейлер фільму онлайн

Нагадаємо, раніше наша редакція розповідала про те, що в Україні вийде історичний фільм про молодого Олександра Довженка. Коли відбудеться прем'єра стрічки – читайте далі в матеріалі.