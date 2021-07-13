Фільм "Спенсер" про принцесу Діану з Крістен Стюарт покажуть на Венеційському кінофестивалі

До 25-их роковин з дня смерті принцеси Діани готують новий художній фільм "Спенсер" (Spencer). Прем'єра біографічної драми про її життя відбудеться в рамках Венеційського кінофестивалю, який триватиме з 1 по 11 вересня 2021 року.

Відомо, що режисером стрічки виступив Пабло Ларрейн, який і запропонував Крістен Стюарт роль принцеси Діани. Автор майбутньої стрічки переконаний: саме ця актриса, яка також має бунтівний характер, найкраще зіграє Леді Ді у непростій драмі.

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"Спенсер": що відомо про фільм

Ще у 2020 році Пабло Лоррейн змусив весь світ заговорити про свій майбутній проєкт "Спенсер". Все тому, що кіномани не погоджувались з вибором головної актриси стрічки. У мережі гостро критикували Крістен Стюарт, зазначаючи, що вона не зможе зіграти Леді Ді. Та від активності хейтерів рішення Пабло Лоррейна не змінилось.

Фільм "Спенсер" розповість про один з найдраматичніших моментів у житті принцеси Діани. За сюжетом, Леді Ді проведе різдвяний вікенд 1991 року з королівською родиною. Саме в Норфолку принцеса вирішить розлучитись з Чарльзом.

Ми звикли, що в казках принц знаходить принцесу, одружується, і вона стає королевою. А коли вона зрікається цього титулу, сценарій казки перевертається з ніг на голову,

– зазначив Пабло Лоррейн.

Сценарій до фільму написав творець "Гострих картузів" Стівен Найт.

Це енергійний і гарний сценарій.Я захоплювався роботою Найта впродовж багатьох років. Мене приваблює, як поетично він описує силу харизми принцеси Діани,

– зазначає Пабло Лоррейн.

Відомо, що окрім "Спенсера", на Венеційському кінофестивалі відбудеться прем'єра науково-фантастичного фільму Дені Вільнева "Дюна", головні ролі в якому зіграли Тімоті Шаламов і Зенден.

